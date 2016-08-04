"Bazı AKP'liler işten çıkarılan kamu görevlileri için 'Karşımıza mağdur insanlar ordusu çıkarmayalım' dedi"

Habertürk gazetesinin Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevden alınan kamu çalışanlarının sayısının 50 bine yaklaşması üzerine içlerinde AKP'lilerin de yer aldığı kimi milletvekillerinden tepki seslerinin yükseldiğini yazdı. Sarıkaya, "Dikkat çeken, grubun kapalı oturumunda AK Parti milletvekillerinin de tepkilerini dile getirmiş olması. Hatta birden fazla milletvekili, 'Karşımıza çok sayıda mağdur insanlar ordusu çıkarmayalım' uyarısında bulunmuş" ifadelerini kullandı.

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk gazetesinin bugünkü (4 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Ortak referans' başlıklı yazısı şöyle:

Darbenin girişimde kalmasını sağlayan halk hareketini tetikleyen, tankın önüne yatırıp namlunun karşısına diken neden, ortak referans noktasıydı.

Çünkü o saatte sokağa çıkan, direnen kitleler farklı toplumsal tabandan ve siyasi düşünceden gelen insanlardan oluşuyordu.

Onları bir araya getiren, bütünleştiren ortak referans noktası, demokrasiye olan inançlarından başka bir şey değildi.

Çünkü geçmişte darbelerin nelere mal olduğu hâlâ hafızalarında canlı duruyordu.

Bunu hem darbe girişimi sırasında sokaklara çıkan insanların askerle yaptığı konuşmada hem de sonrasında hastanelerdeki sözlerinde görüyoruz.

Nasıl ki o gün darbe girişimi ortaklaşa engellenebildiyse, yarattığı sorunları da ortak zeminde çözmenin yolu üretilebilmeli.

Meselenin Batılı ülkeler tarafından doğru şekilde algılanmasından gelecekte ortaya çıkabilecek zorlukların aşılmasına kadar birçok konuda bu ortak zemine ihtiyaç duyulacak.

Öfkeyi ötelemek

Burada siyaset kadar sivil toplum örgütlerine de büyük iş düşüyor.

Çünkü Türkiye’nin Batı’daki algısını düzeltmek, yatırımın ve turistin gelebilir olduğu iklimi oluşturmak ancak ortak zeminlerde daha fazla buluşmanın yaratılmasıyla mümkün olabilir.

Yakın geçmişte sıklıkla tanıklık edildiği gibi birilerini öteleyerek, geçmiş öfke alevini diri tutarak sorunları aşmak olası değil.

Bunları hiç değilse uzun sayılacak bir süre askıya çıkarmaktan, ötelemekten başka bir yol yok.

Bu konuda siyaset topluma örnek olabilecek adımları atmaya başladı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile buluşması bunun en iyi örneği.

Hiçbir konuda anlaşamasalar bile bir araya gelmiş olmaları yeterli.

Nitekim darbe girişiminin etkisinin ortadan kaldırılması için ihtiyaç duyulan yasaların KHK yerine kanun şeklinde parlamentodan süratle çıkarılması için CHP desteğe hazır olduğunu belirtmiş; hükümet ise acil ihtiyaç duyduğu icraatlar için anlayış ve destek istemiş...

Mağdurlar ordusu

Birçok kamu görevlisine işlerinden el çektirilmiş olması da ele alınmış.

“Darbe girişiminde en küçük katkısı bulunmayan, hatta karşı olmasına rağmen geçmişte bir şekilde teması olmuş kişilerin kamu görevinden uzaklaştırılarak mağdur edilmemesi gerektiğine” vurgu yapılmış.

Dikkat çeken, benzer cümleleri grubun kapalı oturumunda AK Parti milletvekillerinin de dile getirmiş olması.

Hatta birden fazla milletvekili, “Karşımıza çok sayıda mağdur insanlar ordusu çıkarmayalım” uyarısında bulunmuş.

Darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün tabanını istenmeyen şekilde büyük gösterecek uygulamalardan uzaklaşılması istenmiş.

15 Temmuz akşamı onları dışarı çıkarıp Meclis’e götüren duyguya benzer şekilde muhalefet ve iktidar milletvekillerinin düşünsel ittifakının diriliği devam ediyor.

Ayrıca şurası da görülmeli ki, demokrasisi kesintiye uğradığı her dönem sonrası Türkiye ekonomisi büyük bir sıçrama yaptı.

Bunu da darbeler öncesi ortaya çıkmış ayrılıklarını bir kenara bırakıp yeni bir zeminde buluşmayı başararak gerçekleştirdi.

Demokrasisini ve ekonomisini geliştirdi.

Şimdi de öyle olacağından kimse şüphe etmesin...