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Yaşam

Baz istasyonuna 'gizli-saklı' formül!

Diyarbakır'da daha önce bina çatısı, baca, reklam panosu, su depoları gibi yüksek ve farkedilmeyecek...

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Diyarbakır'da daha önce bina çatısı, baca, reklam panosu, su depoları gibi yüksek ve farkedilmeyecek yerlere kurulan baz istasyonları, bu kez kentin çeşitli noktalarındaki kavşaklara konulan saat ve dünya figürlü kulelerin içine yerleştirildi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve modern kentleşmeye uygun şekilde dizayn edilen kulelerin içerisinde baz istasyonlarının olduğu ortaya çıktı.  



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Yıldız, daha önce apartman ve iş yerleri gibi yerlere yerleştirilen baz istasyonları görüntü kirliliği yarattığı için farklı noktalardaki kulelere yerleştirildiğini söyledi. 

Yıldız, kurulan istasyonların güvenlik raporları ve sertifikalarının bulunduğunu anlattı.

GSM şirketlerinin, kullanıcılarına daha iyi hizmet ve iletişimi sağlamak üzere kurduğu bu baz istasyonları için belediyeye kira ödediği belirtildi.


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