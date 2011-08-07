Baz istasyonuna 'gizli-saklı' formül!

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve modern kentleşmeye uygun şekilde dizayn edilen kulelerin içerisinde baz istasyonlarının olduğu ortaya çıktı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Yıldız, daha önce apartman ve iş yerleri gibi yerlere yerleştirilen baz istasyonları görüntü kirliliği yarattığı için farklı noktalardaki kulelere yerleştirildiğini söyledi.Yıldız, kurulan istasyonların güvenlik raporları ve sertifikalarının bulunduğunu anlattı.GSM şirketlerinin, kullanıcılarına daha iyi hizmet ve iletişimi sağlamak üzere kurduğu bu baz istasyonları için belediyeye kira ödediği belirtildi.