-BAZ İSTASYONU UYGULAMASINDA EN İYİLERDEN BİRİ ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Türkiye, mobil haberleşmede kullanılan baz istasyonu sayısında birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalırken, sinyal için en az limit değeri uygulayan ülkeler arasında ise 6. sırada yer alıyor. Nüfus ve yüz ölçümü verileriyle kıyaslandığında Almanya, Fransa ve Danimarka'dan çok daha az baz istasyonuna sahip olan Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği ve kararlarını uyguladığı Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından baz istasyonları için belirlenen ''41,2 volt/metrelik'' değerin dörtte biri oranındaki ''10,23 Volt/metre''yi uyguluyor. 73 milyon nüfusa ve 814 bin metrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'de 45 bin baz istasyonu bulunurken, yarısı büyüklükteki Almanya'da baz istasyonu sayısı 140 bine yaklaşıyor. Yüz ölçümü, Türkiye'nin 20'de 1'i kadar olan ve nüfusu 5.5 milyon seviyesinde bulunan Danimarka'da ise 35 bin baz istasyonu hizmet veriyor. Nüfusu Türkiye ile neredeyse aynı olan Fransa'da ise 100 binin üzerinde baz istasyonu yer alıyor. Baz istasyonlarından gönderilen sinyale yönelik limit değer uygulamalarında ise Türkiye, en az değeri uygulayan ülkeler sıralamasında ön sıralarda bulunuyor. -''5 MİLYAR İNSAN BAZ İSTASYONUNDAN YARARLANIYOR''- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, baz istasyonlarına yönelik düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından yeni bir yönetmelik için hazırlık yaptıklarını anlattı. ''Yönetmeliği Mahkeme kararında belirtilen hususları da azami ölçüde çözmeye çalışarak hazırlıyoruz'' diyen Acarer, yerel yönetimlerin baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılmasına yönelik taleplerini dile getirirken mobil haberleşmenin biteceğini bilmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Acarer, ''Vatandaşa 'Baz istasyonları şehir dışına çıkarılsın mı?' diye değil, 'Mobil haberleşme olsun mu, olmasın mı?' diye sorulmalı. Vatandaş 'Hayır' derse saygı duyarsın. Ama ilk soru yanlış. Sorulanı da yanlış yöne sevk ediyor. Bu soruya ben de olsam 'şehir dışında olsun' derim ama teknik olarak bu mümkün değil'' değerlendirmesinde bulundu. Mobil haberleşmeyi kullanan 5 milyara yakın insanın baz istasyonlarından yararlandığını ifade eden Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mobil haberleşmede ikinci nesilde baz istasyonları kullanılıyordu, üçüncü nesil de böyle, dördüncü nesil de kesinlikle bu sistemle olacak. Beşinci nesil muhtemelen baz istasyonları ile işleyecek. Böyle olduğu zaman baz istasyonlarını halkın yaşadığı yerlerden dışarıya çıkaramazsınız. Televizyon ve radyo vericileri gibi bir tepenin üzerine koyamazsınız. Bu tekniğe aykırı. Şimdiye kadar Avrupa'da hiçbir ülke baz istasyonlarına ilişkin hukuki sorun yaşamamış. Türkiye 45 bin baz istasyonuna sahipken, Almanya'daki baz istasyonu sayısı 140 bin. Yüz ölçümü açısından Türkiye'nin 20'de 1'i büyüklüğündeki Danimarka'da 35 bin, Fransa'da ise 100 binin üzerinde baz istasyonu var. Ayrıca bu ülkelere gittiğiniz zaman baz istasyonlarını çok rahat görüyorsunuz, rahatlıkla kullanıyorlar.'' Cep telefonlarının yanı sıra kablosuz pos makineleri, araç takip sistemleri ve bir çok tıp uygulamalarının da baz istasyonları sayesinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Acarer, Türkiye'de şu andaki uygulamanın, dünya uygulamaları ile kıyaslandığında oldukça ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Tayfun Acarer, Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği ve kararlarını uyguladığı IRCNIPP'e göre baz istasyonları için belirlenen limit değerin ''41,2 volt/metre'' seviyesinde olduğunu, BTK'nın ise insan sağlığı ve çevre koşullarını gözeterek, bu oranı dört kat düşürerek ''10,23 volt/metre'' olarak uyguladığını kaydetti.