T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bayülgen zeytinyağları

Birçok ilgi alanı olan ünlü şovmen Okan Bayülgen şimdi de yeni bir alana merak salmış.

18 Kasım 2008 02:00

Bilindiği gibi ünlü şovmen Okan Bayülgen’in birçok merakı var. Fotoğraf çekme ve özellikle son dönemde motosiklet kullanmak bu meraklarından sadece ikisi. 

Hafta Sonu'nun haberine göre Bayülgen, şimdi de yepyeni bir alana merak salmış. Bayülgen’in son hobisi zeytincilikmiş. Uzun süredir bu konuda araştırmalar yapan Bayülgen, şu sıralar Ayvalık’da zeytinlik arıyormuş. Emlakçılara not bırakan ünlü şovmen, “Bana iyi kalite zeytinyağı elde edebileceğim zeytinlik bulun” talimatı vermiş. Bir süre sonra zeytinciliğe soyunacak olan ünlü şovmenin butik zeytinyağı üretip kendi adıyla piyasaya süreceği iddialar arasında.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24