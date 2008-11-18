Bayülgen zeytinyağları

Bilindiği gibi ünlü şovmen Okan Bayülgen’in birçok merakı var. Fotoğraf çekme ve özellikle son dönemde motosiklet kullanmak bu meraklarından sadece ikisi.



Hafta Sonu'nun haberine göre Bayülgen, şimdi de yepyeni bir alana merak salmış. Bayülgen’in son hobisi zeytincilikmiş. Uzun süredir bu konuda araştırmalar yapan Bayülgen, şu sıralar Ayvalık’da zeytinlik arıyormuş. Emlakçılara not bırakan ünlü şovmen, “Bana iyi kalite zeytinyağı elde edebileceğim zeytinlik bulun” talimatı vermiş. Bir süre sonra zeytinciliğe soyunacak olan ünlü şovmenin butik zeytinyağı üretip kendi adıyla piyasaya süreceği iddialar arasında.

