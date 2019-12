Bayülgen: Sevişirken kontrolümü yitiriyorum

T24 - Çiçeği burnunda kız babası Okan Bayülgen "Her erkek hayatının bir döneminde iki kadın arasında kalabilir" dedi ve ekledi: "Ben hep bundan kurtulmaya çalıştım ve artık eşimden başka kadına tahammül edeceğimi sanmam"



"Disco Kralı", '"Medya Kralı" ve "Muhabbet Kralı" programlarının "sivri dilli ve zeki" yüzü Okan Bayülgen, "Ekranda gördüğüm Okan'ı genel olarak seviyorum, bazen de gülüyorum. Önümüzdeki yıl için haftada beş gün program hayalleri kuruyorum" dedi. Esquire dergisinden Elçin Kaçar'ın sorularını yanıtlayan Bayülgen, Sedat Doğan'ın objektifine poz verdi.



Çocuğunuzun olması, biraz daha sakin bir insan olmanızı sağlamadı mı? Yoksa endişeleriniz var mı?



O konuda mantıklı davranabiliyorum. Bu anlamda, annesinin sözünden çıkmıyorum. Ben onu ne karnımda taşıdım ne de hormonal etkilerini hissettim. Bir baba olarak olayı, kendime düşen rol çerçevesinde izlemekle yükümlüyüm. Çünkü çocuk, evde çok net bir rol dağılımı yapılmasına neden oluyor ve o rol dağılımına uymak zorundayım.



Dalgaya devam



Peki, bir bebeğin babası olmak hayatınızda neleri değiştirdi?



Çocuk doğunca, babaların eskisinden daha fazla çalıştığı bir gerçektir ama benim böyle bir iş hayatım yok. Dalgama bakmaya devam ediyorum... Tembelliğime kılıf uydurabilmek için bulduğum numaralar var mesela... Böyle yaratıcı bir iş yapınca, insan her gün işe gitmek zorunda kalmıyor. Benim için iş, gece çıkıp eğlenmek kadar zevk verici! Ancak çocuğumun olması, beni bir sene boyunca hiçbir iş yapmadan oturma lüksünden de alıkoyuyor. Eşime; ona birkaç yıl daha bu tempoda çalışacağımı, ardından bir yıl ara vereceğimi söyledim. Bu süre zarfında çocukla bize kendisinin bakmasını teklif ettim; o da kabul etti. Böylece, ben de dalgama bakmaya devam edebilirim...



Bir tane ıstırap yeter



Zaman zaman, kontrol delisi bir insan olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Kontrolü yitirdiğiniz ve başkasına devrettiğiniz zamanlar oluyor mu?



Evet, sevişirken kontrolümü yitirdiğim oluyor. Onun dışında, hayır!



Geçmişte, insanların kafasında; flörtöz, çapkın, aynı anda pek çok kadınla birlikte olmaktan hoşlanan bir imajınız vardı. Evliliğinizle birlikte iyi bir eş ve aile babasına dönüştünüz. Bu dönüşüm, nasıl bir anda oldu?



Herkesin dilediği gibi yaşama hakkına sahip olması gerektiğine inanıyorum. Neticede ben, insanların özgür olmasından yanayım. Ancak, böyle tek eşli bir adam olmaktan da memnunum. Zaten karımdan başka bir kadına da tahammül edebileceğimi zannetmiyorum...



Aranızda bir evlilik bağı olduğu için mi?



Bir kadının hayatınızda kapladığı yer o kadar büyüktür ki, ondan bir tane daha olması, çok ıstıraplı durumların ortaya çıkmasına neden olur. Bunu; eşleri ve metresleriyle beraber bir hayat süren her adam bilir. Bir ıstırap yeterlidir. İkincisine gerek yoktur.



Beni çözsünler



Evet ama bazı erkekler, başarılarıyla olduğu kadar idare ettikleri kadın sayısıyla da övünür. Onlar için durum bu kadar ıstıraplı olmasa gerek...



Ben, aynı anda birkaç kadını idare etmenin bir çeşit gençlik hezeyanı olduğunu düşünüyorum. Benim de hayatımda aynı anda birkaç kadınla olduğum dönemler oldu; ancak ben bundan hep nefret ettim. Onlar, benim için tamamlanması gereken süreçlerdi; sürdürülmesi gereken değil. Her erkek, hayatının bir döneminde, iki kadın arasında kalabilir. Bu, ayıp bir şey de değildir. Ben hep kurtulmaya çalıştım. Çok kadınla birlikte olup performans kanıtlamaya çalışmak, bana zavallıca geliyor.



Bunca yılın sonunda kadınları çözdüğünüzü iddia edebilir misiniz?



İmkanı yok! Bunca yıldan sonra artık ben kadınlar tarafından çözülmek isterim. Hem ben neden birilerini çözmek zorunda kalayım ki? Adem ile Havva'dan itibaren devam eden manyak bir süreci, benim burada tek başıma çözecek halim yok!