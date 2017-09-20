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Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor: 7-8 (Ziraat Türkiye Kupası) - (Penaltılarla)

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Murat Altan (xx), Ahmet Ulu (xx) BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (x) - Miraç (x), Erdinç (xx), Taşkın (x), Mustafa (xxxx), Nurullah (xx), Hakan (x) (Dk

20 Eylül 2017 20:04

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Murat Altan (xx), Ahmet Ulu (xx)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (x) - Miraç (x), Erdinç (xx), Taşkın (x), Mustafa (xxxx), Nurullah (xx), Hakan (x) (Dk.67 Sami x), Murat (xx) (Dk.95 Emrah x), Emre (xx), Taha (xxx), Ali Kemal (x) (Dk.84 Raif x)

GÜMÜŞHANESPOR: Melih (x) - Salih (xxx), Fırat (xx), Mehmet Menderes (x) (Dk.59 Berk İsmail xxx), Furkan (xxx), Musa (x), Serhat (x) (Dk.81 Ziya x), Servan (xx), Ramazan (xx), Melih (xx), Dilaver (x) (Dk.46 Oktay xxx)

GOLLER: Dk. 21 Furkan, Dk. 52 Oktay, Dk. 69 Salih, Dk. 91 Berk İsmail (Gümüşhanespor), Dk.35 - 55 Mustafa, Dk. 50 Erdinç (Pen), Dk. 100 Taha (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

SARI KARTLAR: Erdinç, Miraç (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Salih, Ziya (Gümüşhanespor)

PENALTILAR: Emrah, Sami, Erdinç (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Furkan, Berk İsmail, Tita, Oktay (Gümüşhanespor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Baysal İnşaat Düzyurtspor, Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği 2’nci Lig ekibi Gümüşhanespor’a penaltılarda mağlup oldu. Normal süresi 3-3, uzatmalar ise 4-4 eşitlikle tamamlanan mücadelede Gümüşhanespor seri penaltı atışlarında rakibine 8-7 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.

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