Bayrampaşa'daki yangından kötü haber geldi; sokak havadan fotoğraflandı

Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - / İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA\'da gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan Dursun Kaşıkçı hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıktığı sokak havadan fotoğraflandı.

Yangın Bayrampaşa, Vatan Mahallesi\'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Engin Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

4\'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI; 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Bu sırada aynı apartmanda oturan bir kişi çocuklardan birini kurtararak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangın çıkan daireden 4\'ü çocuk toplamda 7 kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evden çıkarılan 4 çocuğa ilk müdahaleleri ambulanslarda yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangın çıkan daireden anne Nehir Kaşıkçı ve babaanne Fatma Kaşıkçı ile baba Dursun Kaşıkçı\'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından anne, baba ve babaanne çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Baba Dursun Kaşıkçı hayatını kaybetti.

SOKAK BU SABAH HAVADAN FOTOĞRAFLANDI

Faciayla sonuçlanan yangının çıktığı sokak bu sabah havadan fotoğraflandı. Yangın çıkan evin çevresindeki sokaklarda park yeri olmadığı ve araçların dar sokaklara gelişi güzel parkettiği görülüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ DÜN GECE DE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKMİŞTİ

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek dairede soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Dün gece de İstanbul Fatih\'te bulunan Derviş Ali Mahallesi\'nde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yine dar sokaklara hatalı park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta zorluk çekmişti. Bazı itfaiye ekipleri de evlerin camlarına vurarak otomobil sahiplerini araçlarını çekmesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

(FOTOĞRAF)