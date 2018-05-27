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Bayrampaşa'da domates yüklü kamyon devrildi

  Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)  BAYRAMPAŞA'da domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı

27 Mayıs 2018 19:52

 

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)  BAYRAMPAŞA\'da domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası trafikte aksamalar meydana geldi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Antalya\'dan domates getiren 03 LV 99 plakalı kamyon, edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Fedai S., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kamyonda bulunan tonlarca domates de yola saçıldı. Olay yerine gelen itfaiye kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

(FOTOĞRAF)

 

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