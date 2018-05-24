Bayrampaşa TFF 2'nci Lig'e yükseldi

Düzcespor - Bayrampaşa: 2-3

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

STAD: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

DÜZCESPOR: Ali (xxx), Hüseyin (xx), Serhat (xx), Bedri (xx) (Dk. 99 Enver), Çağrı (xx), Buğra (xx) (Dk. 105 İsmail xx), Mustafa (xx) (Dk. 84 Ahmet xx), Tayfun (xx), Zihni (xx), Burçak (xx), Oktay (xx)

BAYRAMPAŞA: Hamdi (xx), Güray (xx), Sefa (xx), Benhur (xx), Polat (xx) (Dk. 60 Hüseyin xx), İlker (xx), Bülent (xx) (Dk. 68 Yavuz xx), Ahmet (xx), Sercan (xx) (Dk. 110 Ahmet xx), Gökhan (xx), Hayrullah (xx)

Goller: Dk. 27 Sercan Uslu, Dk. 94 Ahmet, Dk. 117 Yavuz (pen) (Bayrampaşa), Dk. 30 Hüseyin, Dk. 120 Ahmet (Düzcespor)

Sarı kart: Dk. 108 Serhat, Dk. 113 Çağrı (Düzcespor), Dk. 108 Hüseyin, Dk. 111 Güray (Bayrampaşa)

Kırmızı Kart: Dk. 117 Ali (Düzcespor)

TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Bayrampaşa, rakibi Düzcespor\'u uzatmalarda 3-1 yenerek TFF 2\'nci Lig\'e yükseldi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu\'nda TFF 3\'ncü Lig 1\'inci Grup play-off finalinde Düzcespor ve Bayrampaşa karşı karşıya geldi. Her iki takım taraftarlarının da büyük ilgi gösterdiği karşılaşma başlamadan önce Düzcespor\'lu bir taraftar İstiklal Marşı\'nın okunması ardından sahaya çıkarak orta noktasına takımının bayrağını dikti. Taraftar güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak hemen sahadan çıkarıldı.

Karşılaşmanın 27\'nci dakikasında Bayrampaşa İlker\'in golü ile takımını 1-0 öne geçirdi. Golden üç dakika sonra ise Düzcespor Hüseyin\'in golü ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik beraberlikte sona erdi.

Maçın 2\'nci yarısında gol olmazken 90 dakika 1-1\'lik beraberlikle bitti. Karşılaşmada uzatmanın 94\'üncü dakikasında Bayrampaşa oyuncusu Ahmet takımını 2 - 1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 117\'inci dakikasında Düzcespor kalecisi Ali\'nin Bayrampaşa\'dan Benhur\'a yaptığı müdahale üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yavuz ile Bayrampaşa 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın 120\'nci dakikasında Düzcesporlu Ahmet ise takımının 2. golünü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bayrampaşa 2\'nci Lig\'e yükselen takım oldu.

Bu arada maç sonunda oyuncular arasında yaşanan tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Karşılaşma sonunda Bayrampaşa\'ya kupası verilirken, yöneticiler ve takım oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra taraftarlar da sahaya inerek başarıyı kutladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

27\'nci dakikada Bayrampaşa\'nın atağında İlker\'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Sercan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (0-1)

30\'uncu dakikada Düzcespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin, sert bir şutla golü atarak takımına beraberliği getirdi. (1-1)

94\'üncü dakikada Bayrampaşa\'nın atağında ceza sahasına gelen ortaya gelişine vuran Ahmet takımının 2. golünü attı. (1-2)

117\'inci dakikada Düzcespor kalecisi Ali\'nin Bayrampaşa\'dan Benhur\'a yaptığı müdahale üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yavuz takımının 3. golünü attı.

120\'nci dakikada Düzcespor\'un atağında Ahmet ceza sahasına gelen orta ile takımının 2. golünü atarken, maçta başka gol olmadı. (2-3)

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