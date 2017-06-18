Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın

Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orta Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde bulunan Emintaş -2 Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Saat 09.15 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen yangında 3 katlı binanın 1. katındaki tekstil ham maddesi üretimi yapan iş yerinde çalışan 2 kişi alevleri söndürmek istedi. Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden işçilerden birisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bayrampaşa, Fatih, Şişli ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma işlemi gerçekleştirdi. Duman tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri fabrikanın içine girerek inceleme yaptı.

Yangın sırasında içeride olan işçi Fahrettin Ünsal, alevlere yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştıklarını ama başarmadıklarını, dışarı kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni itfaiyenin araştırmaları sonucunda ortaya çıkacak.