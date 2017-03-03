Bayrampaşa sanayi sitesinde bomba alarmı

İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınında bulunan Hacılar Sanayi Çarşısı'nın en üst katına asılan pankart ve altına bırakılan bomba süsü verilmiş karton kutu fünye ile patlatıldı.

DHA'nın haberine göre; saat 09.30 sıralarında Bayrampaşa Maltepe Litros Yolu üzerinde bulunan Hacılar Sanayi Çarşısı'nın en üst katına asılan pankartı gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Tedbir amaçlı sanayi sitesi boşaltıldı. Bir süre sonra gelen bomba imha uzmanı polis , pankart ve kenarına bırakılan karton kutuyu fünye ile patlattı. Karton kutu boş çıktı. Polis pankartı asanları yakalamak için çalışma başlattı.