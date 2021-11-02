Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı kişiyi öldüren şüpheliye müebbet talebi

Bayrampaşa’da trafikte tartıştığı Mert Kaplan’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli Aytekin Özdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelinin savunmasının gerçek dışı olduğunun belirtildiği iddianamede, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ile cezalandırılması talep edildi.

Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi'nde 7 Mayıs günü 00.10 sıralarında trafikte, otomobil sürücüsü Aytekin Özdemir ile iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış ve motosiklet sürücülerinden, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mert Kaplan (34), şüpheli Aytekin Özdemir (33) tarafından bıçaklanmıştı. Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Aytekin Özdemir ile maktul Mert Kaplan’ın olay günü aralarında tartışma yaşandığı, şüphelinin elinde bıçakla arabadan inerek maktulü bıçakladığı aktarıldı.

Şüphelinin teslim olmayacağını söylediği anlatıldı

Olayın ardından şüpheliye ulaşılmaya çalışıldığının ancak şüphelinin telefon görüşmesinde teslim olmayacağını söylediğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı fakat o süreçte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu kaydedildi. Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, Zeytinburnu’nda kendi aralarında tartışan bir motosikletli grubu gördüğünü, yolu kapattıklarını, yol istemek için kornaya bastığında motosikletlilerin kendisine yöneldiğini, o sırada uzaklaştığını ancak arkadan silah sesini duyduğunu söylediği aktarıldı. İddianamede, şüphelinin ifadesinde trafik ışığında durduğu esnada yanına motosikletlilerin geldiğini, ışık yanınca önüne geçtiklerini, gelenleri yol kenarında duran motosikletlilerden zannettiğini, arabanın camını açarak problem olup olmadığını sorduğunu, karşılığında kendisine küfür edilince araçtan indiğini, arbede yaşanırken yere düşen bıçağı alıp salladığı ve kendisine ait olmadığını öne sürdüğü bıçağı hatırlamadığı bir yere attığını söylediği belirtildi.

Suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı belirtildi

Sanığın savunmasında anlattığı Zeytinburnu’ndaki olayın olup olmadığının araştırıldığının belirtildiği iddianamede, olayın mağdurunun şüpheli Özdemir’in kendisini yanına çağırması üzerine yanına gittiği, şüphelinin alkollü olduğu, mağduru darp ederek, öldürmekle tehdit ettiği ve ‘benim adım Aytekin Özdemir, beni yazın, beni bulun, seni öldüreceğim, bıçaklayacağım’ dediği, mağdurun yoldan geçen polisleri durdurduğu ancak şüpheli Özdemir’in kaçtığı, polislerin ise kaçtığı için kontrollü bir şekilde bir el ateş ettiği kaydedildi. Şüphelinin aracından çıkan kurşunun, polislerin kendisini durdurmak için ateş etmesinden kaynaklı olduğunun belirtildiği iddianamede, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Müebbet hapsi talep edildi

Olaya ilişkin kamera görüntülerinin çözümlemesinin yer aldığı iddianamede, şüphelinin elindeki bıçak ile maktulü bıçakladığı, sonrasında bıçak ile çevredekileri tehdit ettiği ve sonrasında olay yerinden uzaklaştığının görüldüğü aktarıldı. Maktul Mert Kaplan’ın otopsi raporunun yer aldığı iddianamede, ölümünün kesici alet yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Aytekin Özdemir, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.