Bayrampaşa Belediyesi'nden proje tanıtımı: 'Hayata Dönüş' operasyonuyla bilinen cezaevi, bu kez gerçekten!..

AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin, eski Bayrampaşa Cezaevi arazisine yapılması planlanan konut projesini, 19 Aralık 2000’deki eş zamanlı operasyonlarda, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, ‘Hayata Dönüş’ katliamıyla tanıttığı ortaya çıktı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan metinde, “Hayata Dönüş operasyonuyla bilinen eski Bayrampaşa Cezaevi, bu kez gerçekten ‘yaşama dönüş’ün adresi oluyor” ifadesi yer alıyor.

Projenin imar planlarının yürütmesi de İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından dördüncü kez durduruldu. Mahkeme, planların "yapılaşma şartları yönünden şehircilik ilkeleri"ne uygun olmadığına karar verdi.

Yeni yaşam vurgusu

Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, 2011 yılında hazırlandı. Çevrecilerin ve TMMOB’un karşı çıktığı, 150 bin metrekarelik proje, mahkemelik oldu. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Bayrampaşa Belediyesi ise projenin tanıtımını, 12 tutuklunun öldüğü ve onlarcasının yaralandığı ‘Hayata Dönüş’ operasyonu ile yapmış. Belediyenin internet adresinde, ‘kurumsal’ başlığı altındaki, ‘haberler’ bölümünde 12. sayfada yer alan metin, yaklaşık bir yıl önce siteye eklenmiş. “Eski cezaevi alanı yeni yaşam merkezi oluyor” başlıklı tanıtım metninde, “‘Hayata Dönüş’ operasyonuyla bilinen eski Bayrampaşa Cezaevi, bu kez gerçekten ‘yaşama dönüş’ün adresi oluyor. Alana kentsel dönüşüm kapsamında; modern konutların yanı sıra hastane, otopark, cami, okul, pazar yeri, spor salonları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kütüphane, kreş, kafe, sinema, tiyatro, sergi ve ticaret alanları yapılacak” deniliyor.

"Duvar olmayacak"

Projenin özel olduğu, kentsel dönüşüm sürecine yeni bir bakış açısı kazandıracağı ifade edilerek, şöyle devam ediliyor: Çevresi duvarlarla örülü, dış dünyadan yalıtılmış bir mekân olmayıp insanların birbiriyle kaynaştığı bir yaşam alanı olacaktır. Projede herhangi bir site aidat bedeli olmayıp, sadece apartman giderleri olacaktır. Sosyal ve kültürel tesislerin giderleri sadece bu tesisleri kullanan üyeler tarafından karşılanacaktır. Kapalı alışveriş merkezleri yerine insanlarla ve hava ile teması olan açık çarşılar şeklinde planlanan geleneksel sokak ticareti bulunacaktır. Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı Dönüşüm Projesi İsmetpaşa Mahallesi’nden başlanarak diğer mahallelerde etaplar halinde gerçekleştirilecektir. Böylece sürdürülebilir bir şekilde Bayrampaşa’nın tamamı dönüştürülecektir."

Yargı yine durdurdu

TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubeleri, projenin büyük ve küçük ölçekli imar planlarının iptali istemiyle dava açmıştı. Meslek odaları, İstanbul’da beklenen büyük depremi anımsatarak Bayrampaşa’daki bu arazinin “açık” kalması gerektiğini vurgulamışlardı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, dördüncü kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, İBB tarafından hazırlanan imar planlarının “yapılaşma şartları yönünden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı” sonucuna varıldı. Odadan yapılan açıklamada “İBB’nin, kendi mülkiyetinde olan ve donatı açısından büyük oranlarda eksiği bulunan bir bölgede yer alan araziyi, ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılaşmaya açması kabul edilemez, Projede yapılaşma koşulu dahi belli değildi. Bitirilirse kamu zarara uğrayacak” denildi