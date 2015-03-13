Bayrampaşa Belediyesi'nden ilkokula, 'her çocuk Müslüman doğar' afişleri asılacak talimatı

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi tarafından Nail Reşit İlkokulu'na, “Her çocuk Müslüman doğar”, “En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” yazılı 8 farklı dini içerikli afiş gönderildi. Afişlerin okulun duvarlarına asılması istendi.



Tolga Alp Turgut'un Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, Nail Reşit İlkokulu'nun yanı sıra bölgedeki tüm okullara da pazartesi günü afişlerin gönderileceği öğrenildi.

'Çocuklara Sünni İslam anlayışı dayatılıyor'

Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı İzzet İldeş, "7 yaşında çocuklara dini ve farklı inanç ve kimlikleri yok sayarak Sunni İslam anlayışı dayatılıyor. Biz öğrencilerimizin bilimsel ve laik bir eğitim alması gerektiğine inanıyoruz. Bu konunun peşini bırakmayacağız” dedi.

İldeş, “Eğitimin gericileşmesine karşı laik eğitim talebiyle 13 Şubat’ta grevdeydik. Bu uygulama ile ne kadar haklı olduğumuzu, eğitimin dindar nesil yetiştirmek için nasıl kullanıldığını bir daha gördük” dedi. Din derslerinin 1. sınıf öğrencilerine kadar zorunlu hale getirilerek okullarda inanç ve ifade özgürlüğüne aykırı uygulamaların arttığına dikkat çeken İldeş, “Eğitimin dini kural ve refenslara göre değil bilimsel, çağdaş ve evrensel gerçekliklere göre verilmesi gerekir. Farklı inançlara ayrımcılık yapılmasına, ırkçı ve mezhepçi anlayışa karşı eşit, bilimsel, laik ve demokratik eğitim talebimiz için mücadele ediyoruz. Gerici uygulamalara izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.