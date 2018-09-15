Bayrampaşa - Eyüpspor: 0-0

İSTANBUL (DHA)
STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç
HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Ünal Doğru (xx), Kenan Özcan (xx)
BAYRAMPAŞA: Veysel Sapan (xx), Üstün Bilgi (xxx), Efe Karaoğlu (x), Ömercan Öndaş (xx), Sercan Uslu (x), İbrahim Serdar Aydın (x) (Dk. 83 İsmail Baran), Talha Mayhoş (xx) (Dk. 87 Hakan), İbrahim Can Köse (x), Mehmet Öztonga (xx), Oktay Pop(x) (Dk. 81 Hamza), Fatih Kara (xx)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit (xx), Gökhan Çalışır (xxx), Berkan Burak Turan (xx) (Dk. 86 Erkut), Doğan Ateş(xx), Erkan Yetişmiş (xx), Kubilay Akyüz (x), Emrah Tacir (x) (Dk. 75 Deniz x), Ahmet Devret (xx), Yüksel Kayaalp (xx), Hasan Güleryüz (xx), Mehmet Kodeş (x) (Dk. 61 Atakanx)
SARI KARTLAR: Talha, Sercan (Bayrampaşa) - Berkan Burak (Eyüpspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un üçüncü hafta karşılaşmasında Bayrampaşa sahasında Eyüpspor\'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.