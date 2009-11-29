Bayramlık hırsız sonunda yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı'nı fırsat bilen hırsız, son girişiminde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2, Yavuz Selim Mahallesi'nde 2 olmak üzere dört ayrı eve giren hırsız yakalandı.

İhbarlar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gündür takibe aldıkları E.Ş'yi (35) hırsızlık yaptığı sırada yakaladı.

Binaların birinci katlarındaki evlere balkon veya pencerelerden girerek altın, cep telefonu, dijital fotoğraf makinası, para ve çeşitli eşyaları çalan hırsızın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda çaldığı eşyalar bulundu.

E.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunda da şahıs suçunu kabul etti.

Çıkarıldığı mahkemede, kredi kartı borçlarından dolayı hırsızlık yaptığını belirten sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yetkililerden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde önceden alınan tedbirler nedeniyle Kurban Bayramında, kurbanlıklarla ilgili herhangi bir dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri olay yaşanmadı.