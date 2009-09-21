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Politika

Bayramlaşmaya Kürt açılımı damgasını vurdu

Partilerarası bayramlaşmalara da Kürt açılımı tartışmaları damgasını vurdu.

21 Eylül 2009 03:00

Partilerarası bayramlaşmalara da Kürt açılımı tartışmaları damgasını vurdu. AKP, CHP arasındaki bayramlaşmanın gündeminde Başbakan Erdoğan'ın CHP lideri Deniz Baykal'a yazacağını söylediği mektup vardı.

CHP sözcüsü Mustafa Özyürek AKP'deki bayramlaşmada, mektubu hatırlatan bir espri yaptı; "Biz çikolata şeker getirdik. Arkadaşlar da bize bir mektup verecekler. Bakalım o mektuba ne yanıt verilecek" dedi.

Özyürek, açılım sürecinde AKP'nin izlediği üslubu da eleştirdi; "Sertlikten fayda gelmez. Ama iktidar partisinin tercihi daha sert bir üslup kullanmak" diye konuştu.

MHP'deki bayramlaşmada da gündem açılımdı. AKP heyetinin ziyareti sırasında MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, açılıma destek vermemiz mümkün değil. Çünkü bu proje ülkeyi böler" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli ise, "Uzlaşma ve birlik beraberlik için bu adımların atılması önemli" yorumunu yaptı.

AKP CHP'yi de ziyaret etti. Ama iki parti arasındaki gerginlik bayram sohbetine de yansıdı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, sözü demokratik açılıma getirdi; "Çözümün bir parçası olmazsanız, problemin parçası olursunuz" diye konuştu.

Yanıt CHP'li Cevdet Selvi'den geldi; "Demokratikleşme adı altında demokrasi harap ediliyor" dedi.

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