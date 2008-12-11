Bayramın trafik bilançosu çok ağır oldu: 108 ölü

Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara karşın yollar yine kan gölüne döndü. Dokuz günlük tatilde henüz bir hafta dolmadan çeşitli illerde meydana gelen 162 trafik kazasında 108 kişi öldü, 596 kişi yaralandı.



Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin bölgelerinden geçtikleri haberlere göre kar yağışı ve buzlanma, kazaların artmasında etkili oldu. Yine sürücü hatası, aşırı hız, kar yağışı ve buzlanma olan yollarda dikkatsizlik ve uykusuzluk gibi nedenlerle meydana gelen kazaların günlere göre bilançosu şöyle:



* 05 Aralık Cuma: (6 ölü, 56 yaralı) Tatilcilerin yola çıkmaya başladığı cuma günü Konya, Kars, Bursa, Iğdır, Ordu, Kayseri, Edirne, Giresun, Kocaeli ve Antalya'da meydana gelen 15 kazada 6 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.



* 06 Aralık Cumartesi (13 ölü, 90 yaralı) Tatilin ilk günü olan cumartesi günü Bolu, Yozgat, Karabük, Balıkesir, Muğla, Kütahya, Ankara, Konya, Hatay, Amasya, Adana, Samsun, Giresun, Bursa, İstanbul, Mersin, Kastamonu ve Nevşehir'de meydana gelen 26 kazada 13 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı.



* 07 Aralık Pazar (18 ölü, 136 yaralı) Arefe günü olan pazar günü Kayseri, Konya, Malatya, Bursa, Giresun, Çanakkale, Sivas, Kastamonu, Osmaniye, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Gaziantep, Aydın, Tekirdağ, Antalya, Sakarya, Trabzon, Ankara, Bilecik'te meydana gelen 33 kazada 18 kişi öldü, 136 kişi de yaralandı.



* 08 Aralık Pazartesi (14 ölü, 95 yaralı) Kurban Bayramı'nın ilk günü Karabük, Balıkesir, Konya, Eskişehir, Düzce, Mardin, Samsun, Bursa, Sakarya, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa'da meydana gelen 24 kazada 14 kişi öldü, 95 kişi yaralandı.



* 09 Aralık Salı (26 ölü, 73 yaralı) Bayramın ikinci günü Tokat, Isparta, Bursu, Trabzon, Sivas, Aksaray, Manisa, Kayseri, Yalova, Gümüşhane, Giresun, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Malatya, Kocaeli, Düzce, İzmir, Burdur, Aydın, Adana'da meydana gelen 30 kazada 26 kişi öldü, 73 kişi de yaralandı.



* 10 Aralık Çarşamba (18 ölü, 129 yaralı) Bayramın üçüncü günü Kayseri, Bursa, Bingöl, İzmir, Yalova, Sakarya, Gaziantep, Samsun, Aydın, Bitlis, Uşak, Kahramanmaraş, Van, Zonguldak, Hatay, Bilecik, Giresun ve Sivas'ta meydana gelen 27 kazada 18 kişi öldü, 129 kişi yaralandı.



* 11 Aralık Perşembe (6 ölü, 16 yaralı) Bayramın dördüncü günü Eskişehir, Balıkesir, Kastamonu, Trabzon ve Konya'da meydana gelen 6 trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.



* 12 Aralık Cuma (7 ölü, 1 yaralı): Manisa Akhisar yakınlarında Gelenbe yolu üzerinde meydana gelen kazada, 16 GN 636 plakalı özel otomobil ile 16 Y 0872 plakalı özel otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemeye göre kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 yaralı da Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





