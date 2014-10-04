Bayram tatilinin ilk iki gününde 24 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde meydana gelen kazalarda 8 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Böylece tatilin ilk iki gününde ölü sayası 24’e, yaralı sayısı da 87’ye çıktı.

DHA muhabirlerinin bölgelerinden bugün geçtiği kaza haberlerine göre Adana’da 2 kişi, Batman, Sivas, Zonguldak, Sivas, Eskişehir ve Şırnak’ta ise 1’er kişi yaşamını yitirdi. Bu kazalarda 26 kişi yaralanırken, Tokat’ta ölen kimsenin olmadığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla 5 güne çıkarılan tatilin ilk 24 saatinde Manisa, Sivas, Aksaray, Erzincan, Denizli, Konya, Kastamonu, Elazığ, Muğla, Tekirdağ ve Çorum’da meydana gelen 12 kazada 16 kişi ölmüş, 56 kişi yaralanmıştı.

İkinci gün meydana gelen kazalar

Bayram tatilinin ikinci günü trafik kazalarının meydana geldiği iller ile ölü ve yaralı sayısı şöyle:

Adana: 2 ölü, 5 yaralı

Adana’nın Kozan İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet dereye uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Batman: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’ın Gercüş İlçesi’nde uçuruma yuvarlanan minibüste 32 yaşındaki Selman Öner hayatını kaybederken, oğlu 7 yaşındaki Rojhat Öner yaralandı.

Sivas: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ta aniden yola çıkan ineğe çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak: 1 ölü, 8 yaralı

Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Tunay Örs öldü öldü, 8 kişi yaralandı.

Eskişehir: 1 ölü, 7 yaralı

Eskişehir’de kurbanlık almaktan dönenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada 39 yaşındaki Mehmet Kuzgun öldü, 7 kişi yaralandı.

Şırnak: 1 ölü

Şırnak’ta yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Mehmet Dursun, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Elazığ: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’ın Yazıkonak Beldesi’nde kontrolden çıkarak binaya çarpan TIR sürücüsü 57 yaşındaki Mehmet Kuşaksız öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat: 5 yaralı

Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nde sürücünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı.