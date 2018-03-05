Bayramiç'teki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada virajı alamayıp yoldan çıkan 3 tekerlekli motosiklet, devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Deveci (60) ile oğlu Selçuk Deveci (39) yaralandı.

Bu akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bayramiç’e 3 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeltepe köyünden ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Deveci yönetimindeki 17 TG 658 plakalı 3 tekerlekli kasalı motosiklet, Kötüpınar mevkiinde aşırı sürat nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Sürücü Mehmet Deveci ve arkasında oturan oğlu Selçuk Deveci de yaralandı. Bölgede piknik yapan vatandaşlar, kazayı görüp 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Selçuk Deveci’nin tedavisine burada devam edilirken, hayati tehlikesi bulunan sürücü Mehmet Deveci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Deveci ailesinin 2 yıl önce Giresun’dan gelerek Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Güzeltepe köyüne yerleştikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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