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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'in dönüşü sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor

06 Eylül 2017 15:23

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların Türkiye\'ye dönüşleri devam ediyor.
Kurban Bayramı\'nı kutlamak için 15- 30 Ağustos tarihleri arasında 53 bin 798 Suriyeli, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti. Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gidip bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, dünden itibaren yeniden Türkiye\'ye dönmeye başladı.
Suriyeliler, Türkiye\'ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi\'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Sınırda işlemleri yapılan Suriyeliler, eşyaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geçişlerine izin veriliyor. Burada da Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler, otobüslerle Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de yaşadıkları şehirlere dönüyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

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