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Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli'den 25 bini, yeniden Türkiye’ye döndü

18 Eylül 2017 16:09

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli\'den 25 bini, yeniden Türkiye’ye döndü. Diğer Suriyeliler\'in 15 Ekim\'e kadar dönmesi gerekiyor.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyeliler, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönüyor. Türkiye’ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi\'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de oturdukları şehirlere gidiyor. Türkiye’nin dört tarafından gelerek Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan bayramı ülkelerinde geçirmek için giden 53 bin 798 Suriyeli\'den 25 bini Türkiye’ye döndü. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

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