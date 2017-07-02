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Bayramı memleketlerinde geçiren 8 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak

02 Temmuz 2017 16:08

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 13 Haziran'dan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı'nda giriş işlemlerini yapan Suriyeliler, polis eşliğinde Göç İdaresi İl Müdürlüğünce tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

 

Sınır kapısında yoğunluk

 

Öte yandan, Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu bu nedenle yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.

Yardım tırlarındaki malzemeler, işlemlerin ardından sınırdaki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara taşınıyor.

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