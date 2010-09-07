-''BAYRAMDA YOLLAR KAN GÖLÜ OLMASIN'' ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Son 5 yıl içerisindeki Ramazan bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 628 kişinin hayatını kaybettiği, 19 bin 656 kişinin de yaralandığı belirtilerek, sürücülerden özellikle arife günü ile dönüş yolunda dikkatli olmaları istendi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı tatilinin 4 gün olmasının karayollarındaki araç yoğunluğun artıracağını belirtti. Bayram tatillerindeki trafik kazalarının çoğunun arife günü ve dönüş yolunda yaşandığına dikkati çeken Apaydın, il dışına gidecek vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önerdi. Geçen yıl ki 4 günlük bayram tatili boyunca 80 kaza meydana geldiğini bu kazalarda 91 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Apaydın, ''Son 5 yılda 26 gün Ramazan Bayramı tatili yapıldı. Bu süre içinde 471 ölümlü kazada, 628 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 477 yaralamalı kazada ise 19 bin 656 kişi yaralandı. Kazalarda en büyük neden hatalı sollama, yorgun ve uykusuz araç kullanımı ile aşırı hız ve mıcırlı yollar'' dedi. Yaz sezonu olduğu için yol yapımı çalışmalarının fazla olduğunu hatırlatan Apaydın, özellikle yağmurlu günlerde sel sularına da dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.