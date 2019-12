-Bayramda yol çalışmalarına ara verilecek İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kurban bayramında alınacak tedbirlere ilişkin, ''Biz geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda da Anadolu'nun her tarafında, ana güzergahlarda yol çalışmalarına ara veriyoruz. Yol çalışması olmayacak. Yol işaretlerini, daha abartılı daha görünür bir şekilde yapıyoruz. Özellikle kavşaklarda, yollara erişim noktalarında gezici ekiplerimiz olacak'' dedi. Ericsson Academy'nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, bayramın, acıların, kederlerin, üzüntülerin yaşanmadığı, sevginin, kardeşliğin doruğa ulaştığı günler olduğunu dile getirdi. Yıldırım, ''bayram gibi bir bayram'' istediklerini, Türkiye'de olan trafik kazalarını incelettiklerini, kazaların seyrine baktıklarını ve ortaya çarpıcı bir tablonun çıktığını ifade etti. Kaza sayısının bölünmüş yollardan önce yıllık 520 bin civarında olduğunu belirten Yıldırım, bölünmüş yollardan sonra bu sayının 1 milyon 84 bine yükseldiğini, kazada ölenlerin sayısının ise 4 bin 500'den 4 bin 80'e indiğini söyledi. Bakan Yıldırım, kazaların oluş nedenlerinin yüzde 89,6'sının sürücü davranışlarından kaynaklandığını, sürücü davranışlarından meydana gelen kazaların ise ihmal ve ihlal nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. Bölünmüş yolları yapmakla kendilerinin vazifelerini yaptıklarını, şimdi sıranın vatandaşta olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Vatandaş kurallara uyacak, kendini kural gibi görmeyecek. Bu konuda eğitimde farkındalık önemli. Trafikte eğitim eğitim eğitim... Zannetmeyin ki tecrübesizler kaza yapıyorlar. Aksine tecrübeli şoförler daha fazla kaza yapıyor. Özgüveni fazla olan daha fazla risk alıyor ve daha çok kaza yapıyor. Biz geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda da Anadolu'nun her tarafında ana güzergahlarda yol çalışmalarına ara veriyoruz. Yol çalışması olmayacak. Yol işaretlerini daha abartılı daha görünür bir şekilde yapıyoruz. Özellikle kavşaklarda, yollara erişim noktalarında gezici ekiplerimiz olacak. Mesela yollardaki kazaları artıran işlerin başında izinsiz yola erişim noktaları, tanımlanmamış kontrolsüz erişimler var. Bir köyden birisi geliyor, yolun bir tarafına traktörle düzeltiyor giriş yapıyor. Bunlar en büyük riskli alanlardır. Bunların adı kara noktalarıdır. Bunların tespiti ve ortadan kaldırma çalışmaları bayram boyunca devam edecek.'' Bunun yanı sıra, her şeyden önce vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden Yıldırım, vatandaşların kurallara uymaları ve ihlal yapmamalarını istedi.