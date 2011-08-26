-Bayramda ulaşım ücretsiz ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyol geçişleri, belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ile Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, köprü ve otoyollarda geçişler, 27 Ağustos 2011 Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak 5 Eylül 2011 Pazartesi saat 05.00'e kadar ücretsiz olacak. Belediyelerin toplu taşıma araçları da 30 Ağustos 2011 Salı saat 00.00'dan başlayarak 1 Eylül 2011 Perşembe günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak. Öte yandan 24 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 06.00'dan başlayarak 5 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Ankara-Konya arasındaki YHT seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Kararda, şu ifadelere yer verildi: ''Ramazan Bayramı tatili nedeniyle; 27 Ağustos 2011 Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 5 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar, 30 Ağustos 2011 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Eylül 2011 Perşembe günü saat 24.00'a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8 Ocak 2002 tarihli Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. 24 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 06.00'dan başlayarak 5 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren seferlerinden yararlananlar, Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.''