T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bayramda trene rağbet seferleri artırdı ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 12:56

-Bayramda trene rağbet seferleri artırdı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) hizmete girmesi ve konvansiyonel hatların yenilenmesinin ardından hız ve konforu artan trenler, vatandaşın öncelikli tercihi oldu. Kurban Bayramı öncesi trenlerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca TCDD, artan yolcu talebini karşılamak için bir dizi tedbir aldı. TCDD, Kurban Bayramı'nda Ankara-Konya hattındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini artırdı. Bayram dolayısıyla 4, 5, 9, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde mevcut tarifelere ek olarak 2 ek YHT sefere konuldu. Bir YHT, Ankara ve Konya'dan karşılıklı olarak saat 21.30'da hareket edecek. Diğer ilave YHT ise Ankara'dan saat 13.00 ve Konya'dan saat 16.40'ta sefer yapacak. Yolcuları mağdur etmemek için 11 hatta çalışan trenlere ek vagon takıldı. İzmir Mavi, Karesi, Doğu, Fatih, Çukurova, İçanadolu Mavi, Meram, Eskişehir, Başkent, Sakarya ve Cumhuriyet ekspreslerine vagonlar ilave edildi. Yol çalışmaları nedeniyle hizmet veremeyen Balıkesir-Kütahya-Balıkesir ve Manisa-Alaşehir-Manisa Bölgesel Ekspres trenleri ise bayram tatili süresince yolcu taşıyacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24