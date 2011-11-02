-Bayramda trene rağbet seferleri artırdı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) hizmete girmesi ve konvansiyonel hatların yenilenmesinin ardından hız ve konforu artan trenler, vatandaşın öncelikli tercihi oldu. Kurban Bayramı öncesi trenlerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca TCDD, artan yolcu talebini karşılamak için bir dizi tedbir aldı. TCDD, Kurban Bayramı'nda Ankara-Konya hattındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini artırdı. Bayram dolayısıyla 4, 5, 9, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde mevcut tarifelere ek olarak 2 ek YHT sefere konuldu. Bir YHT, Ankara ve Konya'dan karşılıklı olarak saat 21.30'da hareket edecek. Diğer ilave YHT ise Ankara'dan saat 13.00 ve Konya'dan saat 16.40'ta sefer yapacak. Yolcuları mağdur etmemek için 11 hatta çalışan trenlere ek vagon takıldı. İzmir Mavi, Karesi, Doğu, Fatih, Çukurova, İçanadolu Mavi, Meram, Eskişehir, Başkent, Sakarya ve Cumhuriyet ekspreslerine vagonlar ilave edildi. Yol çalışmaları nedeniyle hizmet veremeyen Balıkesir-Kütahya-Balıkesir ve Manisa-Alaşehir-Manisa Bölgesel Ekspres trenleri ise bayram tatili süresince yolcu taşıyacak.