Bayramda kredi kartlarıyla 1 milyar 137 milyon lira harcandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), arife gününün bir gün öncesi dahil olmak üzere,Ramazan Bayramını kapsayan 18-23 Eylül 2009 döneminde, kredi kartlarıyla 12 milyon 894 bin 252 adet işlemle 1 milyar 136 milyon 561 bin 25 lira tutarında harcama yapıldığını açıkladı.



BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu döneme ait harcama toplamı 2008 yılına göre yüzde 41 oranında arttı ve yılın en çok işlemi arife gününde yapıldı.



Arife gününe denk gelen 19 Eylül Cumartesi günü, BKM Switch sisteminden saniyede 638 adet banka ve kredi kartı işlemi geçerek, son 5 yılın işlem adedi rekoru kırıldı. Arife günü BKM switch sisteminde toplam banka ve kredi kartları ile 5 milyonun üzerinde işlem gerçekleşti.



Arife gününün bir gün öncesi dahil olmak üzere, Ramazan Bayramına denk gelen 18-23 Eylül 2009 dönemindeki toplam cironun yaklaşık yarısı olan 520 milyon lira, 19 ve 20 Eylül 2009 tarihlerinde yapılan işlemler sonucu gerçekleşti.



18-19 Eylül 2009 tarihlerinde kredi kartıyla en çok harcamanın yapıldığı sektörler arasında, marketler ve alışveriş merkezleri ile giyim ve aksesuar sektörü başı çekti.



Bayramın birinci günü olan 20 Eylül'de ise benzin ve yakıt istasyonları sektörünün cirosu ilk sırada yer aldı.



EN ÇOK HARCAMA ABD'DE YAPILDI



BKM'nin yerli kredi kartlarının yurt dışı kullanımı verilerine göre, en çok harcama 10 milyon 247 bin 337 lira ile ABD'de yapıldı. 6 milyon 315 bin 270 liralık cirosu ile Fransa ikinci sırada yer alırken, Almanya 5 milyon 570 bin 183 lira ciro ile bu ülkeyi takip etti.



18-23 Eylül 2009 döneminde yurt dışında yapılan alışverişler birçok sektörü kapsarken, harcamalarda giyim ve aksesuar ile konaklama sektörleri üst sıraları paylaştı.



Market ve alışveriş merkezleri, hizmet sektörü, yemek ve telekomünikasyon yurt dışına gidenlerin en çok harcama yaptığı diğer sektörler arasında yer aldı.



