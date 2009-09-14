Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ramazan Bayramı'nda otoyollar ile Boğaz köprülerinden ücretsiz geçiş imkanı sağlanacağını bildirdi.

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısından yaptığı açıklamada, arife günü olan 19 Eylül Cumartesi gece yarısından başlayarak 22 Eylül gece yarısına kadar oto yollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz geçiş sağlanacağını söyledi.

Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında, bayramın birinci günü olan 20 Eylülden 22 Eylül gece yarısına kadar belediyelerle bunların kurdukları işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinde de kolaylık sağlanmasına ilişkin karar alındığını da ifade etti.

Devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere her yıl ödenen ilave tediyelerin her yıl iki taksitte ödendiğini hatırlatan Çiçek, ilk taksitin bayramdan önce, 17 Eylül 2009'da ödeneceğini, diğer yarısının ise 25 Kasım 2009'da ödeneceğini bildirdi.

Kürt açılımıyla ilgili olarak soruları cevaplayan Cemil Çiçek, TBMM'deki kapalı oturumun gerikrse açık yapılacağını söyledi.