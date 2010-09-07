-BAYRAMDA İSTANBUL'DA TURİST BEREKETİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Orta Doğu pazarına yönelik Ramazan ayının son 15 gününde düzenlenen reklam kampanyası yüzleri güldürdü. Dubai, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve İran gibi ülkeleri kapsayan kampanya sonucunda İstanbul'da bayram ve sonrasında yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranı yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'dan gelen turistlerin 2010 yılında artış gösterdiğini söyledi. Ramazan ayı dolayısıyla biraz düşüş yaşandığını ifade eden Taşbaşı, bunun üzerine Orta Doğu pazarına yönelik 15 gün önce bir tanıtım kampanyası başlattıklarını anlattı. Taşbaşı, ''Dubai, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve İran'da yaklaşık 1 milyon dolarlık bir reklam kampanyası yürüttük. Sonuçları olumlu oldu'' dedi. İstanbul'da bayram ve sonrasında yer kalmadığını öğrendiğini dile getiren Taşbaşı, ''Kampanyanın benzerini komşu ülkelerimiz Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'da yaptık. Bu kampanya Türkiye geneli içindi. Orta Doğu'da yaptığımız İstanbul özelindeydi. Her ikisi de çok güzel sonuçlar ortaya çıkardı'' diye konuştu. Reklam kampanyasında İstanbul'un güzelliklerinden bahsettiklerini, görsellerde de bunu kullandıklarını anlatan Taşbaşı, ''İstanbul'da Ramazan gecelerini, eğlencelerini anlattık. Türkiye'de bayramın renkli geçeceğine yönelik görseller kullandık. Bayramda ve Eylül ayı içinde İstanbul'da rezervasyonların dolu olması kampanyanın başarını gösteriyor'' dedi.