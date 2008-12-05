Bayramda iki gün kış

Bayramda hava koşulları son günlerdeki gibi olmayacak, çok ciddi bir dalgalanma var. Sıcaklıklarda büyük değerlerde düşüş olacak, kış değerlerini kendini gösterecek. Bayramın birinci ve ikinci günü yaklaşık 10-15 derece düşen sıcaklık değerleri üçüncü ve dördüncü gün toparlanıyor ve sıcaklık 10 derece aniden yükseliyor.



Hafta sonu başlangıcıyla beraber yurtta yağış yok, sıcaklık değerleri bir kaç derece azalıyor. Pazar gününden itibaren Marmara ve Ege'ye yağış geliyor. Yağışlar sağanak ve kısa süreli sağanak şeklinde görülecek ve daha çok akşam saatlerinde etkili olacak.



Pazartesi günü rüzgarın kuzeye dönüşüyle beraber soğuk hava girişi başlıyor. Bayramın ilk gününde İstanbul'da beklenen sıcaklık 9-10 derece civarında. Sıcaklıklar neredeyse yarı yarıya düşecek. Sağanak yağış bekleniyor.

Salı günü ise sıcaklık 7 derece, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağışın etkili olması bekleniyor.



Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu bayramın birinci ve ikinci gününü yağışlı geçiriyor. Özellikle salı günü Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda,Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da şiddetli yağışlar bekleniyor. Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor, su baskınlarına karşı dikkat!





