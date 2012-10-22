Bayramda havalar nasıl olacak?

Ülke genelinde etkili olan yağışlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren doğu bölgelere hareket edecek, batıda ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, halen ülke genelinde etkili olan yağışlı sistem, yarın ve arife günü yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanağa neden olacak.

Tahminlere göre, bayramın ilk gününden itibaren yağışlı sistem doğu bölgelere hareket edecek. Batıda ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklığı, yarın ve Çarşamba günü kuzey ve doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak.