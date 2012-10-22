T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayramda havalar nasıl olacak?

Sıcaklıklar, bayram süresince ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek

22 Ekim 2012 17:03

Ülke genelinde etkili olan yağışlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren doğu bölgelere hareket edecek, batıda ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, halen ülke genelinde etkili olan yağışlı sistem, yarın ve arife günü yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanağa neden olacak.

Tahminlere göre, bayramın ilk gününden itibaren yağışlı sistem doğu bölgelere hareket edecek. Batıda ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklığı, yarın ve Çarşamba günü kuzey ve doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak.

ETİKETLER

kurban bayramıhavameteorolojibayramda hava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24