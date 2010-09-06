Bayramda hava nasıl olacak?

T24 - Yağmur İstanbul'da iki gün daha sürecek. Bayramın ilk iki günü ise Türkiye'de açık geçecek.



Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinde iki gün daha yer yer yağmur var. Doğuda ise hava hala çok sıcak ve açık. İstanbul ile Marmara genelindeki yağmurlar bugün ve yarın genellikle hafif olacak.



Bugün Balıkesir, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Afyon boyunca yağmur var.



Yarın Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu arasında yağmur şiddetli yağabilir, tedbirli olunmalı. Ankara ve İç Anadolu geneli de yağmurlu ve sıcaklık 5 derece düşücek.



Arife günü ise sadece Doğu Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca ve Erzurum çevrelerinde yağmur bekleniyor, İstanbul ve birçok bölgede hava güneşli olacak.



Bayramın ilki iki günü Türkiye'nin genelinde yağmur beklenmiyor sıcaklıklar yüksek seyredecek. Ancak İstanbul ve Marmara bölgesinde bayramın ikinci günü poyraz kuvvetli esecek.



Bayramın üçünçü günü ise Marmara'ya yağmur gelebilir.



