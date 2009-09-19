Bayramda hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Ramazan Bayramı'nda kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini bildirerek, “Hava sıcaklığı yağışla birlikte ülke genelinde hissedilir derecede, yaklaşık 6-8 derece azalacak” dedi.



Çağlar, düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz ile İtalya'nın doğusundan gelen yağışlı hava kütlelerinin Türkiye'yi etkisi altına alacağını söyledi.



Bu nedenle Ramazan Bayramı süresince kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini, hava sıcaklığının yağışla birlikte ülke genelinde hissedilir derecede azalacağını ifade eden Çağlar, sıcaklıklardaki düşüşün 6-8 dereceyi bulacağını kaydetti.



Kuvvetli yağış alan bölgelerde tedbirli olunmasını isteyen Çağlar, bayram tatiline çıkacak sürücülerin yağış nedeniyle daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.



Çağlar deniz suyu sıcaklıklarının Akdeniz'de 28, Ege'de 24-27, Marmara'da 21-22, Karadeniz'de 23-25 derece olacağını belirtti.



Yağışlı havanın hafta ortasından itibaren Kuzeydoğu bölgelerine çekileceğini dile getiren Çağlar, Cuma günü yurdu terk edeceğini söyledi.



Bayramda hava durumu



“Arife Günü: Türkiye'nin güney ve batı kesimleri ile zamanla doğusu parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale, Balıkesir), İç Ege (Afyon, Uşak, Kütahya, Denizli), Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Bitlis), Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Bolu, Karabük, Sinop, Kastamonu, Eskişehir, Çankırı, Konya ve Ankara çevreleri, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova) ile Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Düzce, Bartın, İnebolu) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Bayramın 1. günü: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik), Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sabah saatlerinde hafif olmak üzere Ankara, Eskişehir ve Konya çevreleri yağışlı geçecek. Bayramın 1. günü görülecek yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusunda (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) kuvvetli olması bekleniyor.



Bayramın 2. günü: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor. Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile hafif olmak üzere Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) ve İç Anadolu'nun doğusu (Ankara, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde) yağışlı geçecek. Bayramın 2. günü görülecek yağışların Batı Karadeniz kıyıları (Bartın, İnebolu ve Sinop), Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.



Bayramın 3. günü: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Bayramın 3. günü görülecek yağışların Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.”



Doğu ve Güneydoğu'da meteorolojik uyarı



Ramazan Bayramında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Meydan Müdürü Şevket Özaslan, 19 Eylül tarihinde öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiğini söyledi.



Yağışın Ramazan Bayramı boyunca; Pazar, Pazartesi ve Salı günleri etkili olmasının beklendiğini ifade eden Özaslan, şöyle dedi:

“Yağışın özellikle pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve ardından pazartesi, salı günü zaman zaman etkili olması ile birlikte bayram boyunca yer yer sel ve taşkınlara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Bugün kuzeyli yönlerden hafif olarak esecek olan rüzgarın cumartesi gününden itibaren güney ve doğu yönlerden orta kuvvete, yağış anında kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yağışla birlikte 6-7 derece düşmesi beklenmektedir.”

