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Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji, bayram süresince Türkiye genelinde yağışlı bir havanın olacağını bildirdi.

19 Eylül 2009 03:00

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet  Çağlar, Ramazan Bayramı'nda kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak  geçişleri beklendiğini bildirerek, “Hava sıcaklığı yağışla birlikte ülke  genelinde hissedilir derecede, yaklaşık 6-8 derece azalacak” dedi.

Çağlar, düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz ile İtalya'nın  doğusundan gelen yağışlı hava kütlelerinin Türkiye'yi etkisi altına alacağını  söyledi.

Bu nedenle Ramazan Bayramı süresince kuzey, iç ve doğu kesimlerinde  aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini, hava sıcaklığının yağışla birlikte  ülke genelinde hissedilir derecede azalacağını ifade eden Çağlar, sıcaklıklardaki  düşüşün 6-8 dereceyi bulacağını kaydetti.

Kuvvetli yağış alan bölgelerde tedbirli olunmasını isteyen Çağlar, bayram  tatiline çıkacak sürücülerin yağış nedeniyle daha dikkatli olmaları gerektiğini  vurguladı.

Çağlar deniz suyu sıcaklıklarının Akdeniz'de 28, Ege'de 24-27, Marmara'da  21-22, Karadeniz'de 23-25 derece olacağını belirtti.

Yağışlı havanın hafta ortasından itibaren Kuzeydoğu bölgelerine  çekileceğini dile getiren Çağlar, Cuma günü yurdu terk edeceğini söyledi.
        
Bayramda hava durumu
        
“Arife Günü: Türkiye'nin güney ve batı kesimleri ile zamanla doğusu  parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale, Balıkesir), İç Ege  (Afyon, Uşak, Kütahya, Denizli), Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Orta  Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars,  Ardahan, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Bitlis), Gaziantep, Kilis, Adıyaman,  Diyarbakır, Bolu, Karabük, Sinop, Kastamonu, Eskişehir, Çankırı, Konya ve Ankara  çevreleri, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul,  Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova) ile Batı  Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Düzce, Bartın, İnebolu) sağanak ve gök gürültülü  sağanak yağışlı geçecek.

Bayramın 1. günü: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor.  Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik),  Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu  bölgeleri ile sabah saatlerinde hafif olmak üzere Ankara, Eskişehir ve Konya  çevreleri yağışlı geçecek. Bayramın 1. günü görülecek yağışların Batı ve Orta  Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in  doğusunda (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor. Karadeniz,  Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile hafif olmak üzere  Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) ve İç  Anadolu'nun doğusu (Ankara, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde) yağışlı  geçecek. Bayramın 2. günü görülecek yağışların Batı Karadeniz kıyıları (Bartın,  İnebolu ve Sinop), Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin  doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 3. günü: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor. Marmara'nın  doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) Karadeniz ile Doğu  ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Bayramın 3. günü görülecek  yağışların Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması  bekleniyor.”

Doğu ve Güneydoğu'da meteorolojik uyarı

Ramazan Bayramında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Meydan Müdürü Şevket Özaslan, 19 Eylül tarihinde öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiğini söyledi.

Yağışın Ramazan Bayramı boyunca; Pazar, Pazartesi ve Salı günleri etkili olmasının beklendiğini ifade eden Özaslan, şöyle dedi:
“Yağışın özellikle pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve ardından pazartesi, salı günü zaman zaman etkili olması ile birlikte bayram boyunca yer yer sel ve taşkınlara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Bugün kuzeyli yönlerden hafif olarak esecek olan rüzgarın cumartesi gününden itibaren güney ve doğu yönlerden orta kuvvete, yağış anında kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yağışla birlikte 6-7 derece düşmesi beklenmektedir.”

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