Bayramda hava nasıl olacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini belirterek, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, iç, güney ve batı kesimlerinde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava görüleceğini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde beklenen hava durumuyla ilgili bilgi verdi. Kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini aktaran Eroğlu, "Yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin civarının bayram tatili süresince zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurdun iç, güney ve batı kesimlerinin ise genel olarak parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kuvvetli yağışın beklendiği bölgelerde sel, su baskını, heyelan risklerinin bulunduğuna işaret eden Eroğlu, "Özellikle Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalılar. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Hava sıcaklığında bayram tatili süresince önemli bir değişiklik olmayacağını ve sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Eroğlu, hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde meydana gelebilecek orman yangını risklerine karşı da vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Bakan Eroğlu, Ramazan Bayramı'nın Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Günlük hava tahminleri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi, yağışların Doğu Karadeniz kıyı illerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Pazar günü ise ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.

4 Temmuz Pazartesi günü Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile İç Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyılarının doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Bayramın birinci günü ise ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyı illeri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.



Bayramın ikinci günü ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Bayramın son günü de ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 9 günlük bayram tatilinin sonraki günlerinde ise yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.