Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre, Kurban Bayramı boyunca, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve en yüksek hava sıcaklıklarının Bayram boyunca yurdun kuzey ve iç kesimlerinde (Marmara, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda 15 ila 22, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde 23 ila 27 Akdeniz kıyı kesiminde 27 ila 31 dereceler arasında seyretmesi bekleniyor.

"Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kurban Bayramı'nda yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, güney kesimlerinin ise açık ve güneşli geçmesi bekleniyor.

Bayramda hava durumu tahminleri gün gün şöyle olacak:

Bugün

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesiminin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara bölgesinin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve hafif yağmurlu diğer yerlerin açık ve az bulutlu geçeceği, rüzgârın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli, Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1'inci günü

Cumartesi (Bayramın 1. Günü): Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, Kırklareli, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin Karadeniz kıyı kesimi hafif yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği bekleniyor.

Bayramın 2'inci günü

Pazar (Bayramın 2. Günü): Yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı öteki bölgelerimizin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3'üncü günü

Pazartesi (Bayramın 3. Günü): Yurdumuzun kuzey kesimlerinin çok bulutlu Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı diğer bölgelerimizin az bulutlu ve açık; Bayramın son günü ise

Bayramın 4'üncü günü

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.