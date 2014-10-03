T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, güney kesimlerinin ise açık ve güneşli geçmesi bekleniyor

03 Ekim 2014 14:50

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre, Kurban Bayramı boyunca, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve en yüksek hava sıcaklıklarının Bayram boyunca yurdun kuzey ve iç kesimlerinde (Marmara, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda 15 ila 22, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde 23 ila 27 Akdeniz kıyı kesiminde 27 ila 31 dereceler arasında seyretmesi bekleniyor. 

"Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kurban Bayramı'nda yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, güney kesimlerinin ise açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. 

Bayramda hava durumu tahminleri gün gün şöyle olacak:

Bugün 

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesiminin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara bölgesinin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve hafif yağmurlu diğer yerlerin açık ve az bulutlu geçeceği, rüzgârın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli, Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

Bayramın 1'inci günü 

Cumartesi (Bayramın 1. Günü): Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, Kırklareli, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin Karadeniz kıyı kesimi hafif yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği bekleniyor. 

Bayramın 2'inci günü 

Pazar (Bayramın 2. Günü): Yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı öteki bölgelerimizin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Bayramın 3'üncü günü 

Pazartesi (Bayramın 3. Günü): Yurdumuzun kuzey kesimlerinin çok bulutlu Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı diğer bölgelerimizin az bulutlu ve açık; Bayramın son günü ise 

Bayramın 4'üncü günü  

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ETİKETLER

bayramhavanasıl olacakdurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24