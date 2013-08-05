Bayramda hava nasıl olacak?

Salı günü (6 Ağustos): Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, Arefe günü (7 Ağustos): Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

Perşembe, bayramın 1. günü (8 Ağustos): Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Cuma, bayramın 2. günü (9 Ağustos): Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı, diğer bölgelerin açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi, bayramın 3. Günü (10 Ağustos) ve Pazar günü (11 Ağustos): Yurtta yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında bayram süresince önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram süresince en yüksek hava sıcaklığının Ankara ve İstanbul'da 30-32, İzmir ve Adana'da 34-36, Antalya ve Diyarbakır'da 37-39, Samsun'da 27-29, Erzurum'da 26-28 derece olacağı bekleniyor.