Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramda kuzey kesimler, özellikle Karadeniz kıyıları sağanak yağışlı, diğer bölgeler de az bulutlu ve açık geçecek.

Tahminlere göre, yarın, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimiyle Ardahan çevreleri kısa süreli hafif sağanak yağışlı diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Arife günü ile bayramın 1. günü, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimiyle Kocaeli, Sakarya ve Ardahan çevreleri kısa süreli hafif sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Bayramın ikinci günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Bayramın son günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi kısa süreli hafif sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklığının, Ankara'da 29-31, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Adana ve Antalya'da 34-38, Samsun'da 25-27, Erzurum'da 27-30, Diyarbakır'da 38-41 derece arasında olması bekleniyor.