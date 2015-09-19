Bayramda evde misiniz; üzülmeyin, 100 lira bile harcamadan yapabileceğiniz bir dolu aktivite var

Bayram tatili, cuma günü itibariyle birçok kişi için başladı, kalanlar için de çarşamba günü başlayacak. Aile ziyaretleri, dostlarla bayramlaşma faslından sonra, yazın son günlerinin ve güzel havanın tadını çıkarmak için hala birkaç günlük vaktiniz kalacak. Hürriyet gazetesinden Selim Onat, Mehmet Yaşin (gezgin ve gurme), Saffet Emre Tonguç (rehber ve gezgin), Serkan Ocak (Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni),

Aynur Tartan (TV Programcısı ve yazar), Erdal İpekeşen (gazeteci) ve Faruk Pekin'in (Fest Travel sahibi) katkılarıyla bayram tatilini ekonomik yollarla nasıl değerlendirebileceğinizi yazdı.

İşte Selim Onat'ın her birinin bütçesi 100 liranın altında olan "Bayram gibi bir gün" listesi:

Mogan Gölü (Ankara) / 100 lira

Ailece göl kenarında huzurlu bir gün geçirmek için ideal. Yanınızda oltanızı getirip tuttuğunuz balıkları pişirebilirsiniz. Olmadı, etleri (iki kilosu 80 TL), kömürü ve meşrubatı (yaklaşık 20 TL) yanınızda getirin, oturun. Basketbol, tenis ve futbol sahaları da var.

Melen Çayı (Düzce) / 94 lira

Yol masrafını gözünüzde büyütmeyin. O yöne giden bir araçla yolculuğunuzu paylaşabileceğiniz BlaBlaCar’la İstanbul’dan Düzce’ye 17 TL’ye gidebilirsiniz. Melen Rafting’de 60 TL’ye ekip ruhunu yaşayın. Düzce Rafting’de 100 TL’ye kahvaltı, rafting, akşam yemeği, fotoğraf ve video dahil paketi seçebilirsiniz.

Forum AVM (İstanbul) / 61 lira

Sealife Akvaryum’da 83 metre uzunluğundaki Okyanus Tüneli’ni, 47 adet sergi tankında 5 binden fazla deniz canlısını göreceksiniz. Ardından Legoland’e geçin. Krallık Macerası Lazer Oyunu ve Merlin’in Çırağı’nın ardından 4D Sinema’da karakterlerin canlanışını izleyin. Ortak giriş bileti 61 TL.

Tarihi Yarımada (İstanbul) / 55 lira

İslamiyet ve Hıristiyanlığın simgeleriyle dolu Ayasofya’ya Müzekart (30 TL) alarak girebilirsiniz. Ardından mavi çinilerle süslü Sultanahmet Camii’ni gezin. Ara verip tarihi Sultanahmet Köftecisi’nde ızgara köfteyi 15 TL’ye yiyin. Son durak; 336 sütunla işlenen Yerebatan Sarnıcı’nı 10 TL’ye keşfedin.

İzmir turu / 85 lira

Sabah Pasaport’a yürüyün. 20 TL’ye İskele’de kahvaltı yapın. Oradan Mask Müzesi’ne geçin. İşe güce dalıp ihmal ettiğiniz Asansör’e yönelin. Yolunuzun üzerinde bulunan Arkeoloji Müzesi’ni (10 TL) görmeden geçmeyin. Akşam yemeğini Asansör’de, Karşıyaka manzarasına karşı yiyin. Ortalama 55 TL.

Beypazarı (Ankara) / 57 lira

Ankara merkez Etlik Otobüs Terminali´nden saat başı kalkan otobüslerle ulaşabilirsiniz. Gidiş-dönüş 22 TL. ‘Fatma Teyze’nin Yeri’nde gözleme ve ayranı (15 TL) deneyin. Gitmişken yöresel takılardan (20 TL) alın. Yol üzerinde satılan Ayaş domateslerini atlamayın.

Büyükada (İstanbul) / 85 lira

İstanbul’un en büyük adasına Bostancı’dan kalkan vapurla gidin (Gidiş- geliş 10 TL). İskelede yürüyüşün ardından Leydi Cafe’ye oturun, peynirli tost ve çay (6 TL) sipariş edin. Araba Meydanı’ndan 67 TL’ye kiralanan faytonla adanın tamamını görün.

Kuşadası (Aydın) / 22.5 lira

Tarih tutkunuysanız: Meryem Ana Evi (5 TL), St. Jean Kilisesi... Deniz, kum, güneş dilerseniz: Akyar, Kadınlar Denizi, Tavşan Burnu... Plajda mısır (2.5 TL), midye (1 TL) ve elma şekeri (3 TL) yemeli. Tuki’de 11 TL’ye adanın geleneksel sandviçi çarşaflı denenmeli.

Kapalıçarşı (İstanbul) / 69 Lira

‘Rusya’dan Sevgilerle’ ve ‘Skyfall’ sahnelerini hatırlamak için: Önce Kapalıçarşı’da dolaşın. Parçacılar Sokak’taki Burç Kebap’ta Adana kebabı, ayran ve künefeyle karnınızı doyurun (22 TL). Mısır Çarşısı’nın önünde bir çay için, kısa bir Boğaz turuyla devam edin.

Ayvalık (Balıkesir) / 69 Lira

Sarımsaklı Plajı’nda doyasıya yüzün. Şeytan Sofrası’nda günü uğurlayın. Camileri, kiliseleri gezdikten sonra Bay Nihat’ta Ayvalık tostu (6 TL), üstüne papalina balığı (20 TL) ve lokma tatlısıyla karnınızı doyurun. Balıkesir merkezden Ayvalık’a 38 TL’ye gidip dönebilirsiniz.