Bayramda diyet olur mu?

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, bayram günlerinin ''Onu yeme, bunu yeme'' tavsiyeleri ile ''kafa ütüleme günü'' olmadığını belirterek, ''Bana göre bayram günleri diyet yapma, “onu yeme bunu ye” tavsiyeleriyle kafa ütüleme günleri değildir ve olmamalıdır da! 3-4 günlük bayram tatilinde kırmızı eti azıcık abartmanız sağlığınızı zannettiğiniz ya da bazı “yasakçı aklıevvellerden” işittiğiniz kadar kötü yönde etkilemez. Özetle bayramda diyet olmaz!'' diye yazdı.

Osman Müftüoğlu'nun Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında (12 Eylül 2016) yayımlanan 'Bayramda diyet olmaz' başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

Bayram günleri diyet yapma, 'onu yeme bunu ye' tavsiyeleriyle kafa ütüleme günleri değildir!

3-4 günde kırmızı eti azıcık abartmanız sağlığınızı zannettiğiniz kadar kötü yönde etkilemez. Neden mi? Buyrun...

Hepimiz iyi biliriz ki bayramlar bolluk, berekettir. Hoşgörü, şefkattir. Barışmak, affetmektir. Ve bunların hepsi de insana iyi gelen şeylerdir. Biz sağlıkçılar içinse bayramların başka anlamları da vardır: Bize göre bayramlar bedene de, ruha da iyilik, huzur ve şifa verir. Ruh ile beden arasındaki ilişkileri güçlendirir. Bedenle ruhun itişip kakışmasından kaynaklanan sağlık problemlerini hafifletir. Ve her bayram adına kısaca “maneviyat” dediğimiz mucize ve mükemmel bir anahtarı yeniden gündeme getirip ruhumuzu daha bir güçlendirir. Kısacası bayramlar iyiliktir, iyilik verir, iyileştirir…

Adeti bozmayalım ama...

Bitmedi! Bayramların başka hoşlukları da var.

Bayramlar, özellikle de kurban bayramları bizde biraz da “yeme içme” seromonileri gibidir. Biraz tatil, biraz keyif hali derken fark edilmeden adeta bir kırmızı et ziyafeti haline dönüşüverir.

Ve tam da bu noktada “kırmızı et ve sağlığımız” konusu gündeme gelir. Kısacası kurban bayramlarında kırmızı etten konuşup yazmak, adettendir. Biz de o âdeti bozmayacak, aynı şeyi yapıp kırmızı eti yeniden masaya yatıracağız. Buyurun…

Etin tadını çıkarın

Kırmızı et-sağlık konusuna girmeden önce bir noktanın altını yeniden ve de kalınca çizelim:

Bana göre bayram günleri diyet yapma, “onu yeme bunu ye” tavsiyeleriyle kafa ütüleme günleri değildir ve olmamalıdır da! 3-4 günlük bayram tatilinde kırmızı eti azıcık abartmanız sağlığınızı zannettiğiniz ya da bazı “yasakçı aklıevvellerden” işittiğiniz kadar kötü yönde etkilemez. Özetle bayramda diyet olmaz!

Etten tamamen vazgeçmeyin ama otu ete tercih edin. En azından “et/ot dengesini” iyi izleyin. Eti otsuz bırakmayın ve etin her türlüsünü bol sebze ile tüketin. Bana göre “bire dört” iyi bir oran. Bir ölçü et, dört ölçü sebze. Sebzenin de çiğ olanını tercih edin. Bu “iyi tavsiyeyi” bizim Urfalı, Antepli, Adanalı kebapçılar zaten çoktan keşfetmişler. Onlara göre eti otsuz yemek ayıp bile sayılabilir.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız