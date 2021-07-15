Bayramda cezaevlerinde açık görüşe izin verilmedi, gerekçe olarak "Pandemi bitmedi" denildi

Cezaevlerinde bulunanların bayramda yakınlarıyla yüz yüze görüşme yapmalarına izin verilmedi. Gerekçe olarak ise pandeminin henüz bitmemesi gösterildi.

Koronavirüs salgını sürecinde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla yüz yüze görüşmesine sınırlama getirildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, ‘Yeniden normalleşme’ kararlarının 1 Temmuz’dan itibaren uygulanmaya başlamasına rağmen Kurban Bayramı’nda yüz yüze görüşe izin verilmemesini Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplantısında gündeme getirdi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı’yla yaptığı görüşmede, mahkumların aşılanmasının cezaevlerinde olmayanlar gibi sırası geldiğinde, periyodik yapıldığı bilgisini öğrendiğini belirten Hakverdi, “İnfaz koruma memurlarının ve cezaevi görevlilerinin de hepsi aşılandı. 1 Temmuz itibarıyla madem eski uygulamaya geçtik, normale geçtik, her taraf açıldı. E, bu noktada mesela bu bayramda niye açık görüş yaptırmıyoruz? İnsanlar da aşılandı, çok uzunca süredir açık görüş yapılmıyordu, açık görüş bu bayramda uygulanabilirdi, yapılabilirdi” dedi.

Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Hakverdi’nin “Müjde verin” diyerek gündeme getirdiği konuya ilişkin, “Açık görüş... Pandemi bitti” ifadelerini kullandı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz’a söz verdi.

“Sayın Başkanım, pandemi henüz bitmedi” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Açık görüşle ilgili biz Covid-19 süreci ülkemizde başladığından itibaren Sağlık Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda bu konudaki önlemler kurumlarımızda alındı. Yine, biz, açık, kapalı görüşlerin belirli sürelerle, kimlerle, ne kadar süreyle yapılacağına ilişkin bu tespitleri ve kararları kurumlarımıza Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda duyurduk” dedi.