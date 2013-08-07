'Bayramda çalışanlar ücretlerini yüzde 100 zamlı alacak'

Şükrü Kızılot Hürriyet'te yayımlanan yazısında, İş Kanunu'nun bayramda çalışacak olan kişilerin hakkını gözettiğini belirterek, "Bayramda çalışacak işçilere, aldıkları yevmiyenin 'bir kat fazlası zamlı ücret' ödenmesi gerekiyor" diye yazdı.

Şükrü Kızılot'un Hürriyet'te "Bayramda çalışan yüzde 100 zamlı ücret alacak" başlığıyla (7 Ağustos 2013) yayımlanan yazısnın ilgili bölümü şöyle:

RAMAZAN, sıcaklara rağmen göz açıp kapatıncaya kadar geçti.

Yarın bayram.

Kimi yurtdışına gitti, kimi Türkiye’deki tatil bölgelerine..

Hiç bir yere gitmeden bayramı evlerinde geçirip, büyükleri ziyarete gidecekler çoğunlukta.

Bayramda çalışanlar

Bu arada, bayramda çalışanlar da var. Çok kişi tatil yaparken, onlar bayramda da çalışmaya devam ediyorlar.

İş Kanunu, bayramda çalışanları gözetiyor.

Bayram günü çalışan işçilerin bu fedakârlıkları, “ödenecek ücret” yönünden ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Bayramda çalışacak işçilere, aldıkları yevmiyenin “bir kat fazlası zamlı ücret” ödenmesi gerekiyor.

Zamlı ücret ödemesi, 3 günlük bayram süresi ile arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları kapsıyor. (İş Kanunu Md.47)

Bir örnek

Konunun daha iyi anlaşılması için, bir örnek verip açıklamakta yarar var.

ÖRNEK: Hüsamettin Kesekağıdı, bir kafede günlük 75 lira yevmiye ile garsonluk yapmaktadır.

Patron, çalışanlar arasında bayram nedeniyle bir dağılım yapmış ve ondan da bayramın ikinci ve üçüncü günü çalışmasını istemiştir. Hüsamettin Kesekağıdı da bunu kabul etmiştir.

Bu durumda, bayramda iki gün çalışan Hüsamettin Kesekağıdı, bu çalışmasının karşılığı olarak, iki günlük yevmiyesi olan (75 + 75=) 150 lira yerine, 300 lira ücret alacak.

Kuşkusuz, işçi ve işveren sigorta primleri ile damga vergisi ve gelir vergisi de zamlı ücret göz önüne alınarak hesaplanacaktır...