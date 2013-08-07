T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Bayramda çalışanlar ücretlerini yüzde 100 zamlı alacak'

'İş Kanunu'nun 47. maddesine göre: Bayramda çalışacak işçilere, aldıkları yevmiyenin 'bir kat fazlası zamlı ücret' ödenmesi gerekiyor'

07 Ağustos 2013 19:45

Şükrü Kızılot Hürriyet'te yayımlanan yazısında, İş Kanunu'nun bayramda çalışacak olan kişilerin hakkını gözettiğini belirterek, "Bayramda çalışacak işçilere, aldıkları yevmiyenin 'bir kat fazlası zamlı ücret' ödenmesi gerekiyor" diye yazdı.

Şükrü Kızılot'un Hürriyet'te "Bayramda çalışan yüzde 100 zamlı ücret alacak" başlığıyla  (7 Ağustos 2013) yayımlanan yazısnın ilgili bölümü şöyle: 

RAMAZAN, sıcaklara rağmen göz açıp kapatıncaya kadar geçti.

Yarın bayram.
Kimi yurtdışına gitti, kimi Türkiye’deki tatil bölgelerine..
Hiç bir yere gitmeden bayramı evlerinde geçirip, büyükleri ziyarete gidecekler çoğunlukta.

 

Bayramda çalışanlar

 

Bu arada, bayramda çalışanlar da var. Çok kişi tatil yaparken, onlar bayramda da çalışmaya devam ediyorlar.
İş Kanunu, bayramda çalışanları gözetiyor.
Bayram günü çalışan işçilerin bu fedakârlıkları, “ödenecek ücret” yönünden ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.
Bayramda çalışacak işçilere, aldıkları yevmiyenin “bir kat fazlası zamlı ücret” ödenmesi gerekiyor.
Zamlı ücret ödemesi, 3 günlük bayram süresi ile arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları kapsıyor. (İş Kanunu Md.47)

 

Bir örnek

 

Konunun daha iyi anlaşılması için, bir örnek verip açıklamakta yarar var.
ÖRNEK: Hüsamettin Kesekağıdı, bir kafede günlük 75 lira yevmiye ile garsonluk yapmaktadır.
Patron, çalışanlar arasında bayram nedeniyle bir dağılım yapmış ve ondan da bayramın ikinci ve üçüncü günü çalışmasını istemiştir. Hüsamettin Kesekağıdı da bunu kabul etmiştir.
Bu durumda, bayramda iki gün çalışan Hüsamettin Kesekağıdı, bu çalışmasının karşılığı olarak, iki günlük yevmiyesi olan (75 + 75=) 150 lira yerine, 300 lira ücret alacak.
Kuşkusuz, işçi ve işveren sigorta primleri ile damga vergisi ve gelir vergisi de zamlı ücret göz önüne alınarak hesaplanacaktır...

 

ETİKETLER

şükrü kızılotbayramçalışanlariş kanunuzamlı ücret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24