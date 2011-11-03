-Bayramda Antalya'ya ''yıldız'' yağacak ANTALYA (A.A) - 03.11.2011 - Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, Kurban Bayramı'nda ünlü sanatçıların sahne alacağı programlarla konuklarını ağırlayacak. Turizm sezonunun son günlerine rastlayan Kurban Bayramı'nda, Antalya'daki otellere ''yıldız'' yağacak. Bayram tatilinde özellikle Türk müşterileri çekmek isteyen kentteki 5 yıldızlı oteller, bayramda ünlü sanatçıların sahne alacağı programlar hazırladı. ''Şimdi al 2012'de öde'' fırsatlarıyla yerli turistlere alternatif ödeme fırsatları sunan oteller, tek ödemede ise indirim uyguluyor. Antalya'da aralarında Emel Sayın, Candan Erçetin, Sertab Erener, Serdar Ortaç ve Deniz Seki'nin de bulunduğu sanatçıların konser vereceği otellerde tatil yapmanın bedeli ise günlük 100 Avro'dan başlıyor. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda turizm merkezi Antalya'da çok sayıda sanatçının sahne alacağını bildirdi. Tatil kısa olduğu için yurtdışı turlarına fazla talebin olmadığını bildiren Hacısüleyman, ''Yurtdışı turlarına tatil kısa olduğu için çıkamayan yerli tatilci, sahil bölgelerine yöneldi. Antalya ise misafirlerin ilk tercih ettiği bölge oldu'' dedi. Kentte havanın güzel olduğunu belirten Hacısüleyman, ''Mevsim sonu olması nedeniyle yüzde 100 dolu diyemeyiz ama yazın son günlerini değerlendirmek isteyenler Antalya'daki otellere geliyor. Yerli turist, sanatçıların konser vereceği otelleri tercih ediyor'' diye konuştu. Fiyatların sezon sonu olduğu için makul seviyede olduğunu ifade eden Hacısüleyman, yazın son günlerini değerledirmek isteyenler için Antalya'da tatilin ekonomik ve cezbedici olduğunu dile getirdi. Antalya'daki çeşitli otellerde bayramın ilk günü Serdar Ortaç, Volkan Konak, Zara, Funda Arar, ikinci günü Demet Akalın, Emel Sayın, Deniz Seki, Kubat ve Hüsnü Şenlendirici, Sertab Erener, üçüncü günü Candan Erçetin, Sıla, Fatih Ürek, Gökhan Tepe ve Hadise sahne alacak.