Bayramda acemi kasap uyarısı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Kurban Bayramı\'nda \'acemi kasap\' görüntüleri oluşmaması için kurbanlıkların belediyelerin gösterdiği yerde, işin uzmanı kasaplara kestirilmesini istedi.

Kurban Bayramı nedeniyle kamu kurumlarının gerekli tedbirleri aldığını aktaran Saruhan Yağmur, kurban kesecek kasapların da belirlendiğini anlattı. Her bayramda acemi kasapların gündeme geldiğini hatırlatan Saruhan Yağmur, kurban kesimiyle ilgili kasaplara izin belgelerinin dağıtıldığını belirterek şöyle dedi:

\"Kurban bir ibadettir. Kurban edilecek hayvanlara kesimde eziyet edilip acı çektirilmemesi gerekiyor. Bu nedenle acemi kasaplara kurban kestirmeyin. Belediyelerin gösterdiği yerlerde kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kestirilmesi önemli.\"

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