Bayramda 30 milyon kişi yollara düştü

Kurban Bayramı'nda 30 milyon kişi yollara düştü. Bunlardan 15.5 milyonu karayolunu, 7.1 milyonu havayolunu kullandı. 1.8 milyon kişi iste tren yolunu tercih etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla 10 güne çıkarılan sezonun son tatilini değerlendirmek isteyen 30 milyon vatandaşın yollara düştüğünü söyledi.

Arslan “Bayramda otoyolları ve köprüleri kullanan araç sayısı 15,5 milyonu buldu.” dedi. Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarında 7 milyon 156 bin 31 yolcuya hizmet verildiğini belirten Arslan, yaklaşık 10 günlük süre içinde de toplam 1 milyon 830 bin kişinin ise seyahatinde treni tercih ettiğini söyledi.

Bakanı Arslan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın turizm bölgelerine akın ettiğini, yaklaşık 30 milyon kişinin seyahate çıktığını belirterek, “Vatandaşlarımız, uzun bayram tatili sürecinde gerek tatil gerekse sevdiklerini ziyaret etmek amacıyla yollara çıktı.” diye konuştu.

Karayollarında seyahatin yanı sıra havayollarına ve trenlere de yoğun talebin olduğunu dile getiren Arslan, alınan önlemlerle karayolları başta olmak üzere havayolları ve demiryollarında hiçbir aksama yaşanmadığını vurguladı.

191 bin kişi Yüksek Hızlı Tren ile yola çıktı

Bakan Arslan, sadece demiryollarında seyahat güvenliğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla 5 bin personelin bayram boyunca çalıştığının belirterek, “Yaklaşık 10 günlük süre içinde toplam 1 milyon 830 bin kişi, seyahatinde treni tercih etti. Yüksek hızlı trenlerle 191 bin, konvansiyonel trenlerle 410 bin vatandaşımız, yolculuk yaparak şehirlerarası seyahatte demiryollarını tercih etti. İstanbul’da ise 10 gün boyunca şehir içi seyahatleri için Marmaray’ı tercih eden vatandaşımızın sayısı ise 1 milyon 229 bini geçti” ifadelerini kullandı.

6 havalimanında 5 milyon 258 bin kişi seyahat etti

Turizm amaçlı olarak 6 havalimanından seyahat eden kişi sayısının ise 5 milyon 258 bini geçtiğini bildiren Arslan, Atatürk, Sabiha Gökçen, Dalaman, Antalya, Adnan Menderes ve Muğla Milas havalimanlarında iç hatlarda yolculuk yapan kişi sayısının 2 milyon 46 bin 179 olduğunu, dış hatlarda ise bu sayının 3 milyon 212 bin 422’i bulduğunu kaydetti.

Bakan Arslan, tatil süresince seyahatlerde en çok tercih edilen ulaşım modunun ise karayolları olduğuna işaret ederek, yollarda trafik akışını etkilememek için bayram tatili süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tuttuklarını, yol çalışması yapılan yollarda ise mümkün olduğu kadar şeritlerin tamamının trafiğe açılmasına gayret edildiğini anlattı. Arslan, 10 gün boyunca otoyol ve köprüleri kullanan araç sayısının toplamda 15 milyon 432 bini geçtiğinin altını çizdi.

İstanbu açık ara önde

Arslan, söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 57’sinin ise İstanbul’dan gerçekleştiğine dikkati çekerek, tam tamına 3 milyon 18 bin yolcunun bayram dolayısıyla seyahatinde havayolunu tercih ettiğini söyledi. Tüm havalimanlarında i49 bin 624 uçak trafiğinin gerçekleştiğini bildiren Arslan, “Havalimanlarımızda 7 milyon 156 bin 31 yolcuya hizmet verildi.” dedi.