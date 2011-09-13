-Bayramda 2,5 milyar lira harcama yapıldı İZMİR (A.A) - 13.09.2011 - Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 27 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasındaki tatil döneminde banka ve kredi kartlarıyla toplam 2 milyar 587 milyon lira tutarında harcama yapıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), arife gününden önceki hafta sonu dahil olmak üzere Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan tatil dönemine ilişkin yurt içi ve yurt dışı banka ve kredi kartı kullanım bilgilerini açıkladı. BKM verilerine göre, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 27 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında, tüketiciler tarafından banka ve kredi kartlarıyla toplam 2 milyar 587 milyon lira tutarında harcama yapıldı. BKM'nın bu dönemi ilişkin hazırladığı rapora göre, 29 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arife günü, banka ve kredi kartları toplam 6 milyon 500 bin adet işlem gerçekleştirildi. Böylece ortalama günlük 4 milyon 500 bin olan günlük işlem adedi yüzde 45 artarak tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Arife günü yarım günlük mesai ile bayram ertesine rastlayan son iş gününün, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu çalışanları için idari izinli sayılmalarıyla 9 günü çıkan bayram tatilinde, harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında arttı. -En çok akaryakıta harcama yapıldı- Bayram tatili döneminde banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların büyük bir bölümü akaryakıt istasyonlarında yapıldı. BKM verilerine göre, bayramın birinci günü olan 30 Ağustos Salı gününde, akaryakıt istasyonlarında yapılan harcama tutarı, aynı günün toplam cirosunun yüzde 28,93'ünü buldu. Banka ve kredi kartıyla yapılan harcamalarda akaryakıtın diğer günlerdeki toplam ciro ağırlığı ise arife günü yüzde 11,91, bayramın ikinci günü yüzde 24,45, bayramın son günü de yüzde 19.46 olarak gerçekleşti. Arife Günü ve öncesindeki hafta sonu da dahil olmak üzere 27-29 Ağustos 2011 tarihlerinde ise alışveriş merkezi ve marketlerde banka ve kredi kartıyla yapılan harcama miktarı toplam cironun yüzde 57'sine ulaştı. -Yunanistan da bayram yaptı- BKM verilerine göre, uzun bayram tatili, ekonomik kriz yaşanan Yunanistan'a yaradı. Türkiye'deki bankalara ait banka ve kredi kartlarının, bayram tatili döneminde yurt dışındaki kullanımına bakıldığında, toplam yurt dışı cirosu içerisinde yüzde 26'lık pay ile ABD ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 12,30'luk bir pay ile ekonomik kriz yaşanan komşu Yunanistan izledi. Yerli kredi kartlarının yurt dışı kullanımı bir önceki ayın verilerine göre bayram haftasında yüzde 12 oranında artış gösterirken, aynı iki dönem karşılaştırıldığında Yunanistan'da yapılan harcamalar iki katına çıktı.