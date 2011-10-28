Bayramda 11 milyon kişi yolda olacak



T24 - Kurban Bayramda 11 milyon kişinin yollarda olacağı tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şehirlerarası otobüslerde 2-5 Kasım arasındaki günlerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi. THY ve İDO da ek seferler koyuyor.





Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Kurban Bayramı'na yönelik rezervasyonların başladığını söyledi. Erdoğan, "2 Kasım'dan itibaren günlük binlerce otobüs, bayram tatili için yolcu taşıyacak. Bugünden yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.





Dönüşler için de rezervasyonlar sürüyor. Birçok kişi, 9 günlük tatil olup olmayacağını bilmediği için rezervasyonlarını tam anlamıyla yapmış değil. Bayramdan sonraki 10-11 Kasım (Perşembe-Cuma) tatil olacağı düşüncesiyle genellikle 12-13 Kasım'a rezervasyon yaptırılıyor. Dönüşler için de doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı" dedi.





Havayolları



Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 4-9 Kasım 2011 tarihleri arasında toplam 24 ek sefer düzenleyecek. İstanbul çıkışlı ilave sefer konulan uçuş noktaları; ise Antalya'ya 11, Trabzon'a 4, Dalaman'a 3, Bodrum'a 4, Adana'ya 2 olmak üzere dağılıyor.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Kurban Bayramı dolayısıyla yolcu ve araç sayısında muhtemel artışı dikkate alarak, 4-9 Kasım tarihleri arasında ek seferler düzenleyecek.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Kurban Bayramı dolayısıyla 4-9 Kasım tarihleri arasında uygulayacağı tarifeyle ek seferler de dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin sefer yapacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İDO Üst Yöneticisi (CEO) Önder Sezgi, bayram süresince iç hatlarda 245, dış hatlarda 600, araba vapurlarında da 1973 olmak üzere toplamda 2 bin 818 sefer yapacaklarını ve 115 bin araç taşıyacaklarını belirtti.



Ayrıca olası yoğunluğu dikkate alarak koyacakları ek seferlerle bu sayıyı 3 bine çıkarmayı düşündüklerini vurgulayan Sezgi, Eskihisar-Topçular hattında da doldur-boşalt sistemiyle yapılacak aralıksız seferleri 15 gemi ile güçlendireceklerini kaydetti.



Sezgi, İDO'yu kullanacak yolcuların, tatil veya memleket ziyareti amacıyla dış hatlarda yapacakları seyahatlerinde planlı oldukları taktirde ucuz bilet avantajından daha fazla faydalanacaklarına dikkati çekti.







