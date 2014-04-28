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Yaşam

Bayrampaşa'daki Suriyelilerin çadırları yakıldı

Bayrampaşa Belediyesine bağlı zabıtalar yol kenarında bulunan boş bir araziye çadır kuran Suriyelileri çadırlarından çıkardıktan sonra çadırları yaktı

28 Nisan 2014 16:50

Suriye’deki iç savaştan kaçarak İstanbul’a gelen ve Bayrampaşa’da çadır kent oluşturan Suriyeliler kaldıkları yerlerden çıkarıldı. Bayrampaşa Belediyesine bağlı zabıta ekipleri bu sabah Suriyeli mültecileri çadırlardan çıkardıktan sonra çadırları ateşe verdi.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, belediye ekipleri aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu mültecilere yer göstermezken, etrafa dağılan mültecilerden bir kısmı otogarda saçak altlarına sığındı.

 

‘Nereye gideceğiz?’

 

Herhangi bir bilgi verilmeden polis eşliğinde zabıta ekipleri tarafından kampın boşaltıldığını ancak kendilerine kalacak yer dahi gösterilmediğini söyleyen mülteciler sokakta kaldıklarını söylüyor. Ailesi ile beraber Bayrampaşa Otogarı'nda çaresizce bekleyen Halepli Muhammet ise durumlarını şöyle aktardı: "Yaklaşık üç aydır burada bekliyorduk. Kimse bize yardım etmiyordu. Bu sabah aniden kampı tahliye etmeye geldiler. Önce bizi çadırlardan çıkardılar, daha sonra çadırlarımızı ve eşyalarımızı ateşe verdiler. Kimse bize kalacak yer göstermedi. Şimdi otogarda çaresizce bekliyoruz. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz." Konuyla ilgili olarak Bayrampaşa Belediyesi'nden bir açıklama gelmedi.

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