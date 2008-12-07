Bayrama işsiz girecekler!

Ekonomik kriz ve enerjiye yapılan zamlarla maliyetlerin arttığı gerekçesiyle son dönemde yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle, Türk-İş'e bağlı sendikalara üye 27 bini aşkın işçi, bayrama işsiz girecek. Konfederasyona üye yaklaşık 10 bin işçi de bayramı ücretsiz izinde karşılayacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk-İş bünyesinde kurulan Krize Karşı Emek Masası'na 4 Aralık 2008 tarihi itibariyle gelen bilgilere göre, işten çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamalarında her geçen gün artış gözleniyor.



Krize Karşı Emek Masası'na iletilen bilgilere göre, ekonomik krizin etkisiyle Dok Gemi-İş sendikasının örgütlü olduğu tersaneler bölgesinde yeni gemi siparişi alınmadığı gibi, gemi siparişleri de iptal ediliyor. Bu gelişmeler nedeniyle sendika üyesi 250 işçi, işini kaybetti.



Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde 5 bin 277 işçinin iş akdi feshedildi. MESS dışındaki iş yerlerinde de bin 881 işçinin işine son verildi. Sendikaya üye 4 bin 328 işçi de belirli sürelerle ücretsiz izne çıkarıldı.



Petrol-İş Sendikasına üye 229 işçinin iş akdi feshedildi. 436 işçi de dönüşümlü ücretsiz izne ayrıldı.



TEKSİF Sendikasının örgütlü olduğu tekstil iş yerlerinde son 3 ayda Marmara Bölgesi başta olmak üzere 2 bin 520 işçi işten çıkarıldı, 2 bin 72 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Son bir yıllık dönemde elektrik ve doğalgaz zamlarının da etkisiyle yaklaşık 10 bin sendika üyesinin işine son verildi.



Çimento, toprak, cam iş kolunda Çimse-İş Sendikasının örgütlü olduğu iş yerlerinde, krizin yanı sıra enerjideki fiyat artışları nedeniyle artan maliyetler gerekçe gösterilerek son bir yılda 9 bin 200 sendikalı işçi işten çıkarıldı, yaklaşık 3 bin işçi ücretsiz izne ayrıldı.



Deri-İş Sendikasının örgütlü olduğu iş yerlerinde 217 işçinin iş akdi feshedildi.



Kağıt, gıda ve ağaç iş kollarındaki Türk-İş üyesi sendikalara üye 166 işçi işten çıkarıldı.



Krize Karşı Emek Masası'na gelen bilgilere göre, şu ana kadar Türk-İş'e bağlı sendikalara üye 27 bin 220 işçi işten atıldı, ücretsiz izne çıkarılan sendikalı işçi sayısı ise 9 bin 836 oldu.

