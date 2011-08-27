-Bayram yolculuğu başladı, trafikte yoğunluk arttı DÜZCE/BOLU (A.A) - 27.08.2011 - Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Düzce ve Bolu TEM otoyollarında araç trafiğindeki yoğunluk arttı. Ramazan bayramı tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam mesai saatinden itibaren yollara çıktı. Düzce TEM otoyolunun özellikle İstanbul'dan Ankara yönüne olan şeridinde normalin üzerinde bir trafik artışı oldu. Otoyolda birçok maddi hasarlı kaza meydana gelirken, Bolu Dağı tüneli ve viyadüklerde trafiğin yavaş seyrettiği gözleniyor. Emniyet ekipleri sürücüleri aşırı hız konusunda uyarıyor. Otoyolların ücretsiz olması sebebiyle Kaynaşlı ve Gölyaka gişelerinin giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanmazken, TEM Otoyolu Bolu-Gerede gişeleri çıkışında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar Yeniçağ gişelerine yönlendiriliyor. Düzce'deki yoğunluğun benzeri, Bolu TEM otoyolunda da yaşanıyor. Tatilcilerin seyahata çıkmasıyla birlikte söz konusu otoyolun özellikle İstanbul-Ankara yönünde araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Otoyolun Yeniçağa ve Gerede gişelerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri güzergahın belirli noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, D-100 karayolunun İstanbul-Ankara yönünde de araç yoğunluğu başladı.